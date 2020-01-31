"Укртрансгаз" заявляє про незаконне списання 50,3 млн гривень зі своїх зарплатних рахунків

Оператор газових сховищ компанія "Укртрансгаз" заявляє про незаконне списання 50,3 млн гривень зі своїх рахунків на користь компанії "Фінансова компанія "Фін-Інвест".

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"Після накладення арешту приватним виконавцем на рахунки та майно "Укртрансгазу" на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест", з рахунків державного підприємства списані вже 50,3 млн гривень", - сказано в ньому.

Оператор газових сховищ вбачає у таких діях порушення низки законів України та міжнародних конвенцій.

Підкреслюється, що рахунки, на які накладено арешт та списані кошти,що використовуються для виплат заробітної плати працівникам та сплати податків.

Такі рахунки мають спеціальний режим використання і, відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", не підлягають арешту, а стягнення грошей з них забороняється законом.

"Укртрансгаз" звернувся з листом до Міністерства юстиції з вимогами оскаржити неправомірні дії приватного виконавця.

Також компанія звернулася до суду з апеляційними скаргами на постанови суду про зміну способу виконання рішення, винесеного Арбітражним судом Києва у 2007 році, зміну сторони виконавчого провадження і з позовом про визнання недійсним договору відступлення права вимоги, укладеного між компаніями "Фін-Інвест" і "Укренергозбут".

Раніше "Укртрансгаз" просив Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не допустити передачу 2,3 млрд гривень коштів "Укртрансгазу" компаніям "Фінансова компанія "Фін-Інвест" і "Укренергозбут".

Рішенням Господарського суду Києва від 13 липня 2018 року "Укренергозбут" отримав дублікат наказу Арбітражного суду і продав "Фін-Інвесту" право вимоги з "Укртрансгазу" зобов'язання з постачання газу.

Після цього "Фін-Інвест" отримав рішення Господарського суду міста Києва від 9 січня 2020 року, яким змінюється спосіб і порядок виконання рішення Арбітражного суду міста Києва.

Як повідомляли Українські Новини, ГТС України оцінили у більш ніж 3 млрд гривень.

Влітку 2019 року "Укртрансгаз" заявляв про свій можливий дефолт через дефіцит коштів.

Проте компанії вдалося домовиться про реструктуризацію заборгованості перед "Еру Трейдинг".