підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
ONLINE
31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини"

  • Новини
  • Економіка
  • "Укртрансгаз" заявляє про незаконне списання 50,3 млн гривень зі своїх зарплатних рахунків
31 січня 2020, пʼятниця, 09:53 9
Економіка 2020-01-31T10:45:01+02:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" заявляє про незаконне списання 50,3 млн гривень зі своїх зарплатних рахунків

"Укртрансгаз" заявляє про незаконне списання 50,3 млн гривень зі своїх зарплатних рахунків

Оксана Соболь
Енергетика, Арешт рахунків, газотранспортна система, Укртрансгаз
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua

Оператор газових сховищ компанія "Укртрансгаз" заявляє про незаконне списання 50,3 млн гривень зі своїх рахунків на користь компанії "Фінансова компанія "Фін-Інвест".

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"Після накладення арешту приватним виконавцем на рахунки та майно "Укртрансгазу" на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест", з рахунків державного підприємства списані вже 50,3 млн гривень", - сказано в ньому.

Оператор газових сховищ вбачає у таких діях порушення низки законів України та міжнародних конвенцій.

Підкреслюється, що рахунки, на які накладено арешт та списані кошти,що використовуються для виплат заробітної плати працівникам та сплати податків.

Такі рахунки мають спеціальний режим використання і, відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", не підлягають арешту, а стягнення грошей з них забороняється законом.

"Укртрансгаз" звернувся з листом до Міністерства юстиції з вимогами оскаржити неправомірні дії приватного виконавця.

Також компанія звернулася до суду з апеляційними скаргами на постанови суду про зміну способу виконання рішення, винесеного Арбітражним судом Києва у 2007 році, зміну сторони виконавчого провадження і з позовом про визнання недійсним договору відступлення права вимоги, укладеного між компаніями "Фін-Інвест" і "Укренергозбут".

Раніше "Укртрансгаз" просив Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не допустити передачу 2,3 млрд гривень коштів "Укртрансгазу" компаніям "Фінансова компанія "Фін-Інвест" і "Укренергозбут".

Рішенням Господарського суду Києва від 13 липня 2018 року "Укренергозбут" отримав дублікат наказу Арбітражного суду і продав "Фін-Інвесту" право вимоги з "Укртрансгазу" зобов'язання з постачання газу.

Після цього "Фін-Інвест" отримав рішення Господарського суду міста Києва від 9 січня 2020 року, яким змінюється спосіб і порядок виконання рішення Арбітражного суду міста Києва.

Як повідомляли Українські Новини, ГТС України оцінили у більш ніж 3 млрд гривень.

Влітку 2019 року "Укртрансгаз" заявляв про свій можливий дефолт через дефіцит коштів.

Проте компанії вдалося домовиться про реструктуризацію заборгованості перед "Еру Трейдинг".

Більше новин про: Енергетика Арешт рахунків газотранспортна система Укртрансгаз

ЄС може ввести екологічний податок на "брудну" еле...
Окружний адмінсуд відмовився розглядати прохання Н...
"Укртрансгаз" оцінив вартість української газотран...
Україна знизила запаси газу в підземних сховищах...
СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука
Минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати посадовців
Новини
Суд змінив домашній арешт екс-першого заступника начальника поліції Одеської області Гейко на заставу 0,5 млн гривень 11:25
ДП "КТО", лідер контейнерного ринку України, забезпечує високі соціальний стандарти своїм співробітникам 11:20
АМКУ і Терентьєв не погодили скасування пільги для Ахметова в 1 мільярд гривень на рік 11:11
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ 11:09
Імперія Барщовського на межі краху, - блогер 10:49
більше новин
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета 16:29
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
Для будівництва розв'язок на трасах Київ-Чоп і Київ-Одеса оголошені тендери, – радник прем'єра Голик 15:31
більше новин
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
В Україні високий ризик інфікування пацієнтів при переливаннях крові в держлікарнях, – Вахненко 17:01
У 2019 році закарпатці скоротили споживання газу на 19% 16:38 Прес-реліз
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ 14:18
більше новин
У Мінекономіки опублікували список автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok