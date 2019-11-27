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  • "Укртрансгаз" оценил стоимость украинской газотранспортной системы в несколько миллиардов
27 ноября 2019, среда, 17:55 179
Экономика 2019-11-27T17:56:29+02:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" оценил стоимость украинской газотранспортной системы в несколько миллиардов

"Укртрансгаз" оценил стоимость украинской газотранспортной системы в несколько миллиардов

анбандлинг, Газотранспортная система, ГТС Украины, Укртрансгаз
"Укртрансгаз". Фото: phl.com.ua

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" оценила стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС) в 3,2 млрд гривен (без НДС) в то время как Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нефтегаза".

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

Согласно нему, "Укртрансгаз" утвердил рыночную стоимость активов с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор ГТС Украины".

Отмечается, что "Укртрансгаз" утвердил рыночную стоимость передаваемых активов в размере 3,209 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 31 октября Рада приняла закон об анбандлинге.

Новой моделью анбандлинга предусматривается передача Фондом государственного имущества (ФГИ) газотранспортной системы (ГТС) в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

В свою очередь "Оператор ГТС" должен подать документы на сертификацию Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и следом сертификацию должно подтвердить Европейское энергетическое сообщество.

Таким образом, "Оператор ГТС" получает право коммерческого использования ГТС и становится ее оператором и стороной, которая подписывает транзитный контракт от Украины с компанией "Газпром" (Россия).

При этом, чтобы обеспечить реальное отделение согласно европейским правилам и независимо от "Нефтегаза", управлять компанией должна отдельная структура.

Отмечается, что для этого в модель вводится компания "Магистральные газопроводы Украины", и эта компания будет заведена под управление Министерства финансов.

Также "Магистральные газопроводы" должны будут выкупить ООО "Оператор ГТС Украины" у "Нефтегаза", однако так, чтобы, с одной стороны, сократить вероятность влияния руководства НАКа на оператора, с другой - сохранить экономический интерес от транзита для "Нефтегаза".

Сообщается, что был выбран вариант выкупа с рассрочкой на 15 лет, при этом ежегодные платежи за "Оператора ГТС" будут зависеть от объемов транзита.

Тем временем Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах.

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