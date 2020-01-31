У Бразилії в 101 місті оголосили надзвичайну ситуацію: українців попередили про небезпеку

В той час, як Бразилія увійшла в топ-20 найбільш популярних туристичних напрямків 2020 року, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Бразилії у зв'язку з потужними зливами і зсувами землі в штаті Мінас-Жерайс, в 101 місті оголошена надзвичайна ситуація.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

"У зв'язку з цим, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до Бразилії, утриматися від відвідування штату Мінас-Жерайс до нормалізації ситуації. Громадянам України, які вже перебувають на території штату, рекомендуємо проявляти особливу пильність і дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, інших компетентних служб, а також відстежувати інформацію у місцевих ЗМІ", - йдеться в ньому.

У МЗС нагадали контакти Консульства України в Сан-Паулу для звернення в разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування. Номер телефону екстреної допомоги: (+5511) 9595-78289, електронна пошта: gc_brsp@mfa.gov.ua, ПУ у ФРБ emb_br@mfa.gov.ua чи цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: + 38-044-238 - 16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше уряд Іспанії оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію.

Тим часом, температура світового океану зростає з рекордною швидкістю.