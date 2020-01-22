Правительство Испании объявило чрезвычайную климатическую ситуацию

Правительство Испании утвердило "декларацию о чрезвычайной климатической ситуации". В декларации признается неотложность действий против глобального потепления.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера сообщила, что принятая декларация предполагает 30 конкретных мер в борьбе с изменениями климата. Ожидается, что первые пять мер будут приняты уже в течение 100 дней работы нового правительства.

Например, предлагаются фискальные меры, такие как право вето на выдачу новых субсидий на ископаемое топливо и пересмотр существующих. Однако, они предусматривают исключение "в случаях, оправданных социальными или технологическими причинами".

Ранее Испания уже объявила о планах сократить выбросы парниковых газов к 2030 году, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Рибера также заявила, что будет создана "гражданская ассамблея" по изменению климата, по аналогии с французской моделью, чтобы усилить участие общества в этом вопросе.

Также в Испании хотят, чтобы до 2040 года до 95% электроэнергии в стране производилось из возобновляемых источников.



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Кроме того, температура мирового океана растет с рекордной скоростью.