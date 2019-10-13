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13 октября 2019, воскресенье, 21:08 3
Туризм 2019-10-13T21:08:35+03:00
Українські Новини
Определен ТОП-20 самых популярных туристических направлений 2020 года

Определен ТОП-20 самых популярных туристических направлений 2020 года

В следующем году прогнозируется растущий интерес к менее известным и экологически сознательным городам и странам по всему миру, в то время, как одна из самых закрытых стран мира решила пускать иностранных туристов.

На основе данных бронирования, сервис Airbnb обнародовал топ-20 туристических направлений, которые будут популярны в 2020 году.

"Начиная с постиндустриальных культурных центров, таких как Милуоки (США) и Гвадалахара (Мексика), и заканчивая новыми направлениями, которые получают выгоду от роста туризма, список этого года полон сюрпризов и скрытых жемчужин. Наше исследование также показывает, что некоторые из самых популярных регионов - это города и регионы, которые готовятся к масштабным мероприятиям, таким как Программа исследования Марса 2020 года, начинающаяся с мыса Канаверал, и многочисленные соревнования по серфингу, которые проходят в Убатубе, Бразилия", - говорится в сообщении.

Топ-20 самых популярных направлений на 2020 год, основанные на годовом росте количества бронирований:

  1. Милуоки, Висконсин, США
  2. Бильбао, Испания
  3. Бурирам, Таиланд
  4. Санбери, Виктория, Австралия
  5. Румыния
  6. Сиань, Китай
  7. Юджин, Орегон, США
  8. Люксембург
  9. Гвадалахара, Мексика
  10. Вануату
  11. Кали, Колумбия
  12. Мыс Канаверал, Флорида, США
  13. Абердин, Шотландия
  14. Кортни, Британская Колумбия, Канада
  15. Убатуба, Бразилия
  16. Ле Контамин-Монжуа, Франция
  17. Токио, Япония
  18. Керала, Индия
  19. Малинди, Кения
  20. Маастрихт, Нидерланды

Маастрихт, Нидерланды. Фото: airbnb
Маастрихт, Нидерланды. Фото: airbnb
Малинди, Кения. Фото: airbnb
Малинди, Кения. Фото: airbnb
Керала, Индия. Фото: airbnb
Керала, Индия. Фото: airbnb
Токио, Япония. Фото: airbnb
Токио, Япония. Фото: airbnb
Ле Контамин-Монжуа, Франция. Фото: airbnb
Ле Контамин-Монжуа, Франция. Фото: airbnb
Убатуба, Бразилия. Фото: airbnb
Убатуба, Бразилия. Фото: airbnb
Кортни, Британская Колумбия, Канада. Фото: airbnb
Кортни, Британская Колумбия, Канада. Фото: airbnb
Абердин, Шотландия. Фото: airbnb
Абердин, Шотландия. Фото: airbnb
Мыс Канаверал, Флорида, США. Фото: airbnb
Мыс Канаверал, Флорида, США. Фото: airbnb
Кали, Колумбия. Фото: airbnb
Кали, Колумбия. Фото: airbnb
Вануату. Фото: airbnb
Вануату. Фото: airbnb
Гвадалахара, Мексика. Фото: airbnb
Гвадалахара, Мексика. Фото: airbnb
Люксембург. Фото: airbnb
Люксембург. Фото: airbnb
Юджин, Орегон, США. Фото: airbnb
Юджин, Орегон, США. Фото: airbnb
Сиань, Китай. Фото: airbnb
Сиань, Китай. Фото: airbnb
Румыния. Фото: airbnb
Румыния. Фото: airbnb
Санбери, Виктория, Австралия. Фото: airbnb
Санбери, Виктория, Австралия. Фото: airbnb
Бурирам, Таиланд. Фото: airbnb
Бурирам, Таиланд. Фото: airbnb
Бильбао, Испания. Фото: airbnb
Бильбао, Испания. Фото: airbnb
Милуоки, Висконсин, США. Фото: airbnb
Милуоки, Висконсин, США. Фото: airbnb

Как сообщали Українські Новини, власти Египта ввели новые запреты для туристов.

Тем временем в сети набирает популярности видео с изумительными пейзажами Украины.

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