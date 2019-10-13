Определен ТОП-20 самых популярных туристических направлений 2020 года

В следующем году прогнозируется растущий интерес к менее известным и экологически сознательным городам и странам по всему миру, в то время, как одна из самых закрытых стран мира решила пускать иностранных туристов.

На основе данных бронирования, сервис Airbnb обнародовал топ-20 туристических направлений, которые будут популярны в 2020 году.

"Начиная с постиндустриальных культурных центров, таких как Милуоки (США) и Гвадалахара (Мексика), и заканчивая новыми направлениями, которые получают выгоду от роста туризма, список этого года полон сюрпризов и скрытых жемчужин. Наше исследование также показывает, что некоторые из самых популярных регионов - это города и регионы, которые готовятся к масштабным мероприятиям, таким как Программа исследования Марса 2020 года, начинающаяся с мыса Канаверал, и многочисленные соревнования по серфингу, которые проходят в Убатубе, Бразилия", - говорится в сообщении.

Топ-20 самых популярных направлений на 2020 год, основанные на годовом росте количества бронирований: