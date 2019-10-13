Определен ТОП-20 самых популярных туристических направлений 2020 года

В следующем году прогнозируется растущий интерес к менее известным и экологически сознательным городам и странам по всему миру, в то время, как одна из самых закрытых стран мира решила пускать иностранных туристов.\r\nНа основе данных бронирования, сервис Airbnb обнародовал топ-20 туристических направлений, которые будут популярны в 2020 году.\r\n"Начиная с постиндустриальных культурных центров, таких как Милуоки (США) и Гвадалахара (Мексика), и заканчивая новыми направлениями, которые получают выгоду от роста туризма, список этого года полон сюрпризов и скрытых жемчужин. Наше исследование также показывает, что некоторые из самых популярных регионов - это города и регионы, которые готовятся к масштабным мероприятиям, таким как Программа исследования Марса 2020 года, начинающаяся с мыса Канаверал, и многочисленные соревнования по серфингу, которые проходят в Убатубе, Бразилия", - говорится в сообщении.\r\nТоп-20 самых популярных направлений на 2020 год, основанные на годовом росте количества бронирований:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nМилуоки, Висконсин, США\r\nБильбао, Испания\r\nБурирам, Таиланд\r\nСанбери, Виктория, Австралия\r\nРумыния\r\nСиань, Китай\r\nЮджин, Орегон, США\r\nЛюксембург\r\nГвадалахара, Мексика\r\nВануату\r\nКали, Колумбия\r\nМыс Канаверал, Флорида, США\r\nАбердин, Шотландия\r\nКортни, Британская Колумбия, Канада\r\nУбатуба, Бразилия\r\nЛе Контамин-Монжуа, Франция\r\nТокио, Япония\r\nКерала, Индия\r\nМалинди, Кения\r\nМаастрихт, Нидерланды\r\n\r\n[gallery-6066]\r\nКак сообщали Українські Новини, власти Египта ввели новые запреты для туристов.\r\nТем временем в сети набирает популярности видео с изумительными пейзажами Украины.