Температура мирового океана растет с рекордной скоростью

Служба мониторинга климата Европейского союза назвала последние пять лет самыми теплыми за всю историю, а период с 2010 до 2019 - самым жарким десятилетием за все время. Изменения климата несут в себе страшные последствия для мира. 13 января группа из 14 ученых из 11 международных институтов опубликовали результаты исследования, в которых говорится о том, что в 2019 году температура океанов признана самой высокой за всю историю наблюдения. Об этом сообщает НВ со ссылкой на Еurekalert

Международная группа ученых сделала вывод о том, что последние 10 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений за температурой океанов. Также глобальная температура увеличивается и этот процесс ускоряется. Авторы призывают людей обратить внимание на изменения климата.

Согласно исследованию, температура океана 2019 года примерно на 0,075 градуса Цельсия выше средней за 1981−2010 годы. Чтобы достичь этой температуры, океану потребовалось бы 228 000 000 000 000 000 000 000 (228 секстиллионов) джоулей тепла.

"Это действительно много нулей. Чтобы было легче понять, я сделал расчет. Атомная бомба в Хиросиме взорвалась с энергией около 63 000 000 000 000 Джоулей. Количество тепла, которое мы поместили в Мировой океан за последние 25 лет, равняется 3,6 миллиардам взрывов атомной бомбы в Хиросиме. Это измеренное потепление океана неопровержимо и является еще одним доказательством глобального потепления", — сказал Лицзин Ченг, ведущий автор статьи и доцент Международного центра наук о климате и окружающей среде при Институте физики атмосферы (IAP) Китайской академии наук (CAS).

Исследователи использовали сравнительно новый метод анализа для учета потенциально редких данных и расхождений во времени в приборах, которые ранее использовались для измерения теплоты океана, особенно от поверхности океана до глубины 2000 метров. Новые данные позволили исследователям изучить тенденции теплоты, восходящие к 1950-м годам.

Исследование также включает изменения температуры океана, зарегистрированные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) в Соединенных Штатах. Два независимых набора данных указывают на то, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений за глобальными температурами океана.

2019 год побил предыдущие рекорды, установленные в предыдущие годы для глобального потепления, и его последствия уже проявляются в виде более экстремальных погодных условий, повышения уровня моря и причинения вреда океанским животным.

"Глобальное потепление реально, и оно ухудшается. И это только вершина айсберга в будущем. К счастью, мы можем что-то с этим сделать: мы можем использовать энергию более разумно и диверсифицировать наши источники энергии. У нас есть силы, чтобы решить эту проблему", — уверены авторы работы.

Помимо прогнозов на будущее, не стоит забывать, что в северной части Тихого океана уже присутствует аномальное явление: в 2013—2015 годах там образовалась гигантская "капля", температура которой на шесть градусов превысила температуру всей воды в океане. Она привела к гибели морских обитателей — от фитопланктона до зоопланктона, от рыб до китов. Что касается человеческих жертв, то, предупреждают специалисты, горячие области в океанах могут влиять на образование штормов: например, потепление в Мексиканском заливе спровоцировало зарождение урагана Харви в 2017 году и урагана Флоренс в 2018-м, которые унесли жизни десятки человек.

Как сообщали Українські Новини, названы страны, которые больше всего загрязняют океан пластиком. А также в ООН переговоры об изменениях в климате зашли в тупик, ведь участники конференции не смогли найти компромисс и согласовать итоговые документы.