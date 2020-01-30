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30 січня 2020, четвер, 22:24 9
Америка 2020-01-30T22:53:49+02:00
Українські Новини
У США коронавірусом вперше заразилася людина, яка не була в Китаї

У США коронавірусом вперше заразилася людина, яка не була в Китаї

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Китай, США, МОЗ
Коронавірус передається від людини до людини. Фото: Twitter/@PressTV
Коронавірус передається від людини до людини. Фото: Twitter/@PressTV

У США підтвердили перший випадок розповсюдження китайського коронавіруса від людини до людини. Жінка заразилася під час подорожі в місто Ухань — епіцентр спалаху, а з чоловіком контактувала вже після приїзду.

Про це повідомляє AP з посиланням на Службу охорони здоров'я США.

Наголошується, що хворим є чоловік, дружина якого нещодавно повернулася з поїздки в Уханю. Жінка повернулася з Центрального Китаю 13 січня, і минулого тижня потрапила в лікарню з симптомами, де їй діагностували вірусне захворювання. Вона і її чоловік обидва у віці 60 років, госпіталізовані.

Повідомляється, що новий випадок — шостий зафіксований в Штатах. Інші п'ятеро були туристами, які захворіли після повернення в США з Китаю. Останній пацієнт не був у Китаї.

Як повідомляли Українські Новини, США, Японія і Франція евакуюють громадян з китайського Уханя.

Також повідомлялося, що через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії.

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