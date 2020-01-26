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26 января 2020, воскресенье, 16:05 15
Общество 2020-01-26T16:06:07+02:00
Українські Новини
США, Япония и Франция эвакуируют граждан из китайского Уханя

США, Япония и Франция эвакуируют граждан из китайского Уханя

Ольга Фандорина
Япония, США, Ухань, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из китайского города Ухань - эпицентра распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters и France24, а также NHK.

Соединенные Штаты эвакуируют весь персонал американского консульства в Ухане. Также будет предоставлено ограниченное количество мест для других граждан во время вылета из города. Часть из них сможет сесть на "единственный рейс", который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Эвакуировать своих граждан собирается также Франция. Рассматривается возможность создания автобусного сообщения, которое позволит французским гражданам, а также их семьям, покинуть Ухань. Их отвезут в другие китайские города, где они 14 дней будут находиться под карантином. МИД Франции создало телефон экстренной связи.

Министерство иностранных дел Японии также договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. По состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 японцев.

Как сообщали Українські Новини, китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.

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