У Мінекономіки опублікували список автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2020

З лютого деяким власникам легкових авто почнуть надходити платіжки від Фіскальної служби на податок на автомобіль. У 2020 ставка податку на рік складає 25 000 гривень. А оподаткуванню підлягають 174 автомобіля. Про це на сторінці в Facebook повідомляє Державна податкова служба України.

У 2020 році оподаткуванню підлягають автомобілі, з року випуску яких пройшло не більше п'яти років, а також середня ринкова вартість яких становить 375 мінімальних зарплат (1,7 млн грн). Таким чином, в цьому році оподаткуванню підлягають 174 автомобілі. Серед них такі марки: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

Повний перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2020 році розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Також там є калькулятор для розрахунку середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Після того, як власник отримав повідомлення, сплатити податок необхідно протягом 60 днів.

Як повідомляли Українські Новини, українці з 2020 року платитимуть податок на нерухомість, площа якої перевищує "норму".

Також українці з кожним роком платять все більше "податку на розкіш".