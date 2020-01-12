Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году

В то время, как украинцы стали чаще покупать новые автомобили, с февраля некоторым придет платежка от Фискальной службы на налог на автомобиль. До конца января в Министерстве экономики составят список автовладельцев, которым придется заплатить налог в 25 тысяч гривен, который является ежегодным, пишет "Сегодня".

Кому придется платить

Министерство экономики готовит список автомобилей, за которые надо будет заплатить 25 тысяч грн налога. Это транспортный налог на легковые авто, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, а среднерыночная стоимость составляет более 375 минимальных зарплат. На 1 января 2020 года – это 1,7 млн грн.

Есть одно "но". Среднерыночную стоимость определяет Министерство экономического развития и торговли. Ведомство в своих расчетах учитывает марку, модель, год выпуска машины, объем цилиндров двигателя, тип горючего. Даже если украинец купил автомобиль немного дешевле, но машина в списке – налог придется заплатить. Также сбор придется платить независимо от того, в каком состоянии автомобиль.

В прошлом году в список попало 350 авто. После того, как список обнародуют новый список машин, Фискальная служба до 1 июля разошлет владельцам таких машин платежки. Заплатить надо будет в течении 60 дней. Транспортный налог входит в состав налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты тех территорий, на которых зарегистрировано авто.

Машину могут конфисковать за неуплату налога

Не все элитные автомобили попадают в список Минэкономики. Например, в 2019 году в перечень не вошли Tesla Model X и Tesla Model 3. Если авто нет в списке, то можно не платить, говорится в разъяснении Фискальной службы:

"Изначально признаком отнесения транспортного средства к объекту налогообложения транспортным налогом является его присутствие в Перечне легковых автомобилей, подлежащих налогообложению. Если в Перечне нет транспортного средства, то такой автомобиль не является объектом налогообложения транспортным налогом в 2019 году".

Вместе с тем, если налоговая имеет право в любой момент обратиться в Министерство экономики, чтобы в перечень добавили автомобиль, который подлежит обложению транспортным налогом.

Если платежка пришла, а автовладелец не заплатил в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – к штрафу добавляется 10%, после 90 дней – 20%. Более того, автомобиль или другое имущество могут конфисковать и продать, а из вырученной суммы забрать платеж – оставшееся вернут собственнику автомобиля.

Но может случиться и так, что машина будет в списке, однако налоговая забудет прислать платежку. В таком случае, собственник авто освобождается от ответственности. А вот в следующем году Фискальная служба имеет право выставить счет в двойном размере – за два года. Также налоговики могут начислить неуплаченную сумму в течении трех лет.

Когда можно заплатить меньше

Есть несколько случаев, когда транспортный налог будет меньше 25 тысяч гривен.

Если автомобиль куплен в середине года, то Фискальная служба начислит налог, начиная с месяца, когда налогоплательщик получил право собственности на машину. Ежегодный платеж в 25 тысяч делится на 12 месяцев, а затем умножается на количество оставшихся в году месяцев.

Также и в случае, если авто перепродается другому человеку. Тогда налог делится пропорционально между бывшим собственником и новым владельцем с месяца купли-продажи авто. В таком случае, бывший собственник может обратиться в налоговую, чтобы его платежку исправили.

Если пятилетний возраст авто истекает на протяжении года, сумма налога тоже будет меньше – надо будет заплатить сумму с 1 января до начала месяца, когда возраст авто достигает пяти лет, говорится в Налоговом кодексе.

В случае кражи авто налог не платится со следующего месяца после того, как этот факт зарегистрировали правоохранительные органы.

Отмечается, в 2019 году на учет в Украине было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, причем 9200 из них – в декабре, а 8565 – в ноябре. Таким образом, рынок новых автомобилей за год вырос на 8%.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 продажи коммерческих автомобилей снизились на 1% до 1007 единиц.

Кроме того, в 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи подержанных автомобилей в Украине увеличились в 3,5 раза или на 291,3 тыс. единиц до 408,1 тыс. единиц.