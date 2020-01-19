Украинцам придется заплатить налог за квартиры: во сколько обойдутся лишние метры

Украинцам в 2020-м придется заплатить налог за свою недвижимость, площадь которой превышает "норму". Тех, кто нарушит правило, ждут штрафы. За квартиры и дома платят во всем мире, причем украинские ставки можно назвать довольно "щадящими".

Как пишет "Обозреватель", размер налога привязан к площади жилья. Платить за квартиру до 60 квадратов и за дом до 120 не нужно, а вот за каждый следующий метр государство взимает налог. Его ставка составляет 1,5% от минимальной зарплаты.

41,7 грн – за каждый "лишний" квадрат;

25 тысяч гривен – за квартиру от 30 кв.м и дом от 600 кв.м.

Но здесь есть два "но". Первое – налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. Например, конкретный город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов.

Второе "но" – сократить могут и ставку налога. Вместо 1,5% брать, к примеру, 1%. А вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет. Несмотря на это, львиная доля населенных пунктов установила ставку в 1% и "норму" по недвижимости в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.

В 2020-м платить нужно налог за 2019-й. Поэтому при расчете используется прошлогодний размер зарплаты – 4173 грн. Для примера рассмотрим, сколько нужно заплатить за квартиру площадью 150 квадратов.

При ставке в 1% и "норме" в 60 квадратов придется оплатить "лишние" 90 метров. Это 3755 грн (по 41,7 грн за каждый квадрат).

К слову, облагается налогом не только жилая, но и любая другая недвижимость, в том числе пристройки к дому (сараи). Правда, в большинстве местных советов приняли решение – для сараев установить налоговую ставку в размере 0%."Если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое/налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным, физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства (пп. 266.10.2 НКУ)", – пояснили в ГФС.

За что можно не платить:

за недвижимость в зоне отчуждения;

за детские дома семейного типа;

за дома и квартиры детей-сирот и тех, кто лишился родительской опеки;

за недвижимость в общежитиях.

Налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента, как пришла квитанция. Если опоздать, то придется заплатить штраф. "Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении", - поясняют в ГФС.

Как пояснили изданию на горячей линии ГФС, квитанции-уведомления о том, что украинец должен заплатить налог, должна прийти по адресу прописки. Такие квитанции приходят до 1 июля. Но если вы живете в большой (больше 60 квадратов) квартире или доме (от 120 кв. м), а квитанцию не получили, лучше обратиться в местное отделение фискальной службы. Возможно, квитанция потерялась в ящике или ее по ошибке не отправили.

К слову, ежегодно около миллиона украинцев получают квитанции. Причем, как отмечает юрист Александр Плахотник, судя по данным сборов, платят украинцы исправно.

"Данные за прошлый год еще собираются. Но, к примеру, в 2017-м собрали около 2,4 млрд грн. И это в тот период, когда использовали заработную плату по состоянию на январь 2016-го, то есть 1378 грн. В этом же году собирать будут по данным заработной платы за январь 2018-го, то есть 3723 грн. Нужно сделать поправку на снижение ставки, но в целом это миллиарды гривен в местные бюджеты", – поясняет юрист.

Что делать, если не пришла квитанция и как платить за полквартиры

В ГФС добавляют: если квартира значится в реестре как один объект, то ее собственники (например, несколько родственников), могут сами определить, кто из них заплатит. Так, если квартира площадью 140 кв. м. принадлежит двум людям (супругам), один из них должен заплатить налог с 80 кв. м.

Совсем другие правила действуют, если квартира разделена в натуре. К примеру, 70 кв. м принадлежат одному владельцу, а вторая половина – другому. Тогда каждый из них обязан заплатить всего за 10 кв. м. То есть налоговая льгота (60 квадратов "прощаются") действуют для обоих владельцев.

Напомним, украинцы с каждым годом платят все больше "налога на роскошь".