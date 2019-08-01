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01 августа 2019, четверг, 08:10 15
Экономика 2019-08-01T08:10:02+03:00
Українські Новини
Украинцы с каждым годом платят все больше "налога на роскошь": названы суммы

Украинцы с каждым годом платят все больше "налога на роскошь": названы суммы

Пятый год в Украине действует "налог на роскошь" - так в обиходе называют налог на имущество, предусмотренный разделом XII Налогового кодекса. Этот налог собирается в местные бюджеты и делится на несколько видов: налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт.

По итогам 2018 года эти три вида налога на имущество принесли в бюджеты свыше 4,7 млрд грн. Такие данные предоставила Госфискальная служба (ГФС) в ответе на запрос сайта "Сегодня".

Речь идет о средствах, которые заплатили физические лица.

В частности:

  • налога на землю в 2017 году собрали на 3,41 млрд гривен, в 2018 году – 3,79 млрд гривен, а за первые семь месяцев 2019 года - 1,23 млрд гривен;
  • налог на недвижимость (кроме земли) в 2017 году составлял 444,7 млн гривен, в 2018 году – 798,9 млн гривен, за январь-июль 2019 года - 355,9 млн гривен;
  • по транспортному налогу в 2017 году собрали 132,2 млн гривен, в 2018 году – 176 млн гривен, к 1 июля 2019 года - 69,3 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, за 2018 год с начала декларационной кампании 2 067 миллионеров задекларировали доходы.

Отчисления в бюджет от крупных налогов побили все рекорды в июне 2019.

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