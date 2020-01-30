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  • На початку березня поліція відзвітує як розслідувала злочини проти журналістів
30 січня 2020, четвер, 18:34 8
ЗМІ 2020-01-30T18:43:23+02:00
Українські Новини
На початку березня поліція відзвітує як розслідувала злочини проти журналістів

На початку березня поліція відзвітує як розслідувала злочини проти журналістів

Таня Войтюк
Сергій Томіленко, НСЖУ, Напади на журналістів, Журналісти, Арсен Аваков, Антон Геращенко, Ігор Клименко
Сергій Томіленко. Фото: facebook/sergiy.tomilenko
Сергій Томіленко. Фото: facebook/sergiy.tomilenko

У зв'язку з тим, що за три роки на журналістів нападали 250 разів, на початку березня має відбутися публічний звіт МВС та Національної поліції про хід розслідування злочинів проти журналістів.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на сторінці в Facebook.

За його словами, від НСЖУ було передано заступнику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко та керівнику Національної поліції Ігорю Клименко результати моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів" по 2019, згідно з яким було зафіксовано 75 інцидентів фізичної агресії.

"Про регулярних публічних звітах було домовлено в кінці минулого року з міністром Арсеном Аваковим, відповідні рекомендації затверджені за результатами спеціальних парламентських слухань з безпеки журналістів", - написав він.

Головний результат, якого очікують НСЖУ - це поява прецедентів ефективних розслідувань і вагомого покарання нападників на журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, польські та українські журналісти вимагають, щоб Бородянський не вводив кримінальну відповідальність для представників ЗМІ.

Тим часом, Томіленко вважає, що законопроект Міністерства культури про медіа є ворожим до українських журналістів і має на меті контроль над ЗМІ та журналістами.

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