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  • Цель нового законопроекта Минкульта - установить контроль над СМИ и журналистами, - Томиленко
21 января 2020, вторник, 11:35 67
СМИ 2020-01-21T12:30:02+02:00
Українські Новини
Цель нового законопроекта Минкульта - установить контроль над СМИ и журналистами, - Томиленко

Цель нового законопроекта Минкульта - установить контроль над СМИ и журналистами, - Томиленко

Ярина Вацяк
НСЖУ, Сергей Томиленко, Минкультуры, Законопроект о медиа
Цензура. Фото: pictar.ru
Цензура. Фото: pictar.ru

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что законопроект Министерства культуры о медиа является враждебным к украинским журналистам и имеет целью контроль над СМИ и журналистами.

Об этом Томиленко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Ключевая идея Минкульта - введение по сути лицензирования журналистской профессии. В Украине будут работать журналисты и "профессиональные журналисты". Закон содержит специальный Раздел - "Самоуправление журналистов Украины", которым государство в двадцати! статьях регламентирует деятельность специальной" Ассоциации профессиональных журналистов Украины"", - написал он.

Томиленко отмечает, что признаны таким образом чиновниками "профессиональные журналисты" получают определенные преимущества в доступе к информации и специальный порядок расследований дел против них (если есть уголовное дело) и атак на них (в случае приступа). Также "профессиональный журналист" получает право "на ежегодный отпуск продолжительностью 36 календарных дней за счет субъектов в сфере медиа".

Пост Томиленко о законопроекте о медиа. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenkoПост Томиленко о законопроекте о медиа. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Законопроект о меди. Статья 21. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenkoЗаконопроект о меди. Статья 21. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Статья 28 Законопроекта о медиа. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenkoСтатья 28 Законопроекта о медиа. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Статья 42 Законопроекта о СМИ. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenkoСтатья 42 Законопроекта о СМИ. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

34 статья Законопроекта о медиа. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko34 статья Законопроекта о медиа. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Как сообщали Українські Новини, секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа.

Томиленко также считает, что Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации,. 

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