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23 января 2020, четверг, 09:57 68 Инфографика
СМИ 2020-01-23T10:27:02+02:00
Українські Новини
За три года на журналистов нападали 250 раз, и чаще всего на женщин, - Томиленко

За три года на журналистов нападали 250 раз, и чаще всего на женщин, - Томиленко

Таня Войтюк
Сергей Томиленко, Вадим Комаров, нападения на журналистов, Журналисты, НСЖУ
Томиленко Сергей Фото: Facebook
Томиленко Сергей Фото: Facebook

В Украине за последние три года было зафиксировано 250 физических атак на представителей СМИ. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Согласно данным, за 2019 год было зафиксировано 75 случаев нападения на журналистов, а в 2018 - 86. Больше всего инцидентов происходило в декабре (10), марте (8), мае и августе (по 6).

НСЖУ также акцентирует внимание на том, что большинство нападений сопровождались ярко выраженной агрессией, из-за чего в 2019 году погиб журналист Вадим Комаров.

Пост Томиленко на FacebookПост Томиленко на Facebook

Томиленко добавил, что большинство нападений даже не попадают в суд и так и остаются нераскрытыми. 

В данных НСЖУ говорится, что в 12 случаях нападающими выступают чиновники и высокопоставленные лица, а в 5 - правоохранительные органы.

Вторая часть поста ТомиленкоВторая часть поста Томиленко

Дело убийства Комарова так и не продвинулось дальше за семь месяцев и перспектив раскрытия дела в НСЖУ не видят.

Последняя часть поста ТомиленкоПоследняя часть поста Томиленко

Чаще всего от нападений страдают именно женщины-журналистки.

"Позорным остается тот факт, что, как и в прошлом году, велика количество нападений именно на женщин-журналисток. Нападавшие готовы атаковать незащищенных - бить девушек с микрофонами", - пишет Томиленко.

Индекс безопасности журналиста. Инфографика: FacebookИндекс безопасности журналиста. Инфографика: Facebook

Как сообщали Українські Новини, журналист Вадим Комаров ушел из жизни 20 июня после жестокого избиения в центре Черкасс.

Секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа.

Томиленко также считает, что Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации.

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