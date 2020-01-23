За три года на журналистов нападали 250 раз, и чаще всего на женщин, - Томиленко

В Украине за последние три года было зафиксировано 250 физических атак на представителей СМИ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Согласно данным, за 2019 год было зафиксировано 75 случаев нападения на журналистов, а в 2018 - 86. Больше всего инцидентов происходило в декабре (10), марте (8), мае и августе (по 6).

НСЖУ также акцентирует внимание на том, что большинство нападений сопровождались ярко выраженной агрессией, из-за чего в 2019 году погиб журналист Вадим Комаров.

Пост Томиленко на Facebook

Томиленко добавил, что большинство нападений даже не попадают в суд и так и остаются нераскрытыми.

В данных НСЖУ говорится, что в 12 случаях нападающими выступают чиновники и высокопоставленные лица, а в 5 - правоохранительные органы.

Вторая часть поста Томиленко

Дело убийства Комарова так и не продвинулось дальше за семь месяцев и перспектив раскрытия дела в НСЖУ не видят.

Последняя часть поста Томиленко

Чаще всего от нападений страдают именно женщины-журналистки.

"Позорным остается тот факт, что, как и в прошлом году, велика количество нападений именно на женщин-журналисток. Нападавшие готовы атаковать незащищенных - бить девушек с микрофонами", - пишет Томиленко.

Индекс безопасности журналиста. Инфографика: Facebook

Как сообщали Українські Новини, журналист Вадим Комаров ушел из жизни 20 июня после жестокого избиения в центре Черкасс.

Секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа.

Томиленко также считает, что Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации.