За три года на журналистов нападали 250 раз, и чаще всего на женщин, - Томиленко

В Украине за последние три года было зафиксировано 250 физических атак на представителей СМИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Согласно данным, за 2019 год было зафиксировано 75 случаев нападения на журналистов, а в 2018 - 86. Больше всего инцидентов происходило в декабре (10), марте (8), мае и августе (по 6). НСЖУ также акцентирует внимание на том, что большинство нападений сопровождались ярко выраженной агрессией, из-за чего в 2019 году погиб журналист Вадим Комаров. Пост Томиленко на Facebook Томиленко добавил, что большинство нападений даже не попадают в суд и так и остаются нераскрытыми. В данных НСЖУ говорится, что в 12 случаях нападающими выступают чиновники и высокопоставленные лица, а в 5 - правоохранительные органы. Вторая часть поста Томиленко Дело убийства Комарова так и не продвинулось дальше за семь месяцев и перспектив раскрытия дела в НСЖУ не видят. Последняя часть поста Томиленко Чаще всего от нападений страдают именно женщины-журналистки. "Позорным остается тот факт, что, как и в прошлом году, велика количество нападений именно на женщин-журналисток. Нападавшие готовы атаковать незащищенных - бить девушек с микрофонами", - пишет Томиленко. Индекс безопасности журналиста. Инфографика: Facebook Как сообщали Українські Новини, журналист Вадим Комаров ушел из жизни 20 июня после жестокого избиения в центре Черкасс. Секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа. Томиленко также считает, что Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации.