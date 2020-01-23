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23 января 2020, четверг, 18:43 23
СМИ 2020-01-23T18:50:20+02:00
Українські Новини
Польские и украинские журналисты требуют, чтобы Бородянский не вводил уголовную ответственность для представит

Польские и украинские журналисты требуют, чтобы Бородянский не вводил уголовную ответственность для представителей СМИ

Ярина Вацяк
Пресса, Журналисты, Владимир Бородянский, НСЖУ, Сергей Томиленко, Закон о медиа
Журналисты. Фото: Факты
Журналисты. Фото: Факты

Польские и украинские журналисты обратились к украинским властям с требованием не вводить в украинское законодательство норму, предусматривающую штрафы и даже заключение для журналистов.

Соответствующее заявление опубликовал на своей странице в соцсети Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Мы, польские и украинские журналисты, обращаемся к украинской власти не вводить украинскому законодательству нормы, предусматривающие штрафы и даже заключение для журналистов. Внедрение этих норм содержится в законопроекте о борьбе с дезинформацией, который представил 20 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. По нашей оценке, инициатива, направленная на защиту от дезинформации, гибридных атак и фейк-новостей, не должна содержать инструменты, которые угрожают свободе слова. В современной ситуации гибридной войны, особенно после аннексии Крыма Россией и войны на востоке Украины, следует отдавать себе отчет, что журналисты и средства массовой информации - это союзники каждого, кто хочет защитить национальное информационное пространство Украины от лжи и манипуляций. Запугивание журналистов уголовными санкциями противоречит принципам свободы слова в демократическом государству", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что в Польше такие нормы действуют с 1984 года и были внедрены коммунистической властью, чтобы преследовать журналистов.

"И хоть со времени политических преобразований прошло более 30 лет, изъять их из польского законодательства не удалось. Это вредит реализации принципов свободы слова и свободы выражения. Принятие сейчас подобных положений в Украине было бы лишь повторением тех же самых ошибок", - написал Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, за три года на журналистов нападали 250 раз, и чаще всего на женщин.

Тем временем, Томиленко считает, что законопроект Министерства культуры о медиа является враждебным к украинским журналистам и имеет целью контроль над СМИ и журналистами.

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