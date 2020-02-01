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01 лютого 2020, субота, 07:02 12
Фінанси 2020-02-01T08:00:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні запрацювала програма доступного кредитування для підприємців

Сьогодні запрацювала програма доступного кредитування для підприємців

Кира Молчанова
Олексій Гончарук, Фінанси, Бізнес в Україні, кредитування
Гроші. гаманець. кредитка. фото: pexels
Гроші. гаманець. кредитка. фото: pexels

З 1 лютого стартує програма кредитування для малого та середнього бізнесу, для запуску якої у січні був прийнятий закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва", що передбачає збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

Згідно інформації на сайті Кабінета Міністрів, програма "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу дозволить учасникам отримати до 1.5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.

За попередніми оцінками, близько 50 тисяч позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже в 2020 році. Фахівці прогнозують, що кредитна програма посприятиме розвитку інноваційних та ефективних підприємств і збільшить доходи в державний бюджет України, що дозволить безперебійно фінансувати програму.

Про старт програми написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, кредити будуть видаватися у розмірі до 1,5 млн грн строком на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочих місця, під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижена на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

За словами прем'єр-міністра, від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат. Фінансуватимуться проекти в будь-якій сфері: енергетиці, освіті, охороні здоров'я, транспорті і так далі.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський Союз виділив 9,5 млн євро для підтримки малого та середнього підприємництва на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Національний банк спростив умови кредитування банками фізичних осіб-підприємців (ФОП).

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