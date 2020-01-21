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21 января 2020, вторник, 16:46 18
Президент 2020-01-21T16:47:44+02:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о выделении 2 миллиардов гривен для развития малого и среднего бизнеса

Зеленский подписал закон о выделении 2 миллиардов гривен для развития малого и среднего бизнеса

Елизавета Кесельман
Бизнес, Развитие бизнеса, Предпринимательская деятельность, Малый и средний бизнес, Зеленский
Предпринимательство.Бизнес. Фото: pixabay
Предпринимательство.Бизнес. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства" №436-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Законом, в частности, предусматривается увеличение поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц на 2,0 млрд гривен и направление их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Изменения предусматривают выделение 2 млрд гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки малого и среднего бизнеса.

Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в гривне.

Процент зависит от размера и типа бизнеса.

Также поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Как сообщали Українські Новини, в декабре ЕС выделил €9,5 млн евро для поддержки малого и среднего Также ЕИБ дал Украине в кредит €400 млн на развитие малого и среднего бизнеса.

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