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19 декабря 2019, четверг, 15:41 19
Экономика 2019-12-19T15:45:01+02:00
Українські Новини
ЕС выделил €9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на Донбассе

ЕС выделил €9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на Донбассе

Елизавета Кесельман
ЕИБ, Финансирование, Евросоюз, Донбасс, Предпринимательская деятельность
Фото: Евросоюз (twitter.com/EU_Commission)
Фото: Евросоюз (twitter.com/EU_Commission)

Европейский Союз выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на Донбассе. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, передают Українськi Новини.

"19 декабря 2019 года были подписаны соглашения о финансировании между Немецко-украинским фондом и учреждениями-финансовыми партнерами ("ОТП Лизинг", Ощадбанк, Укргазбанк) по реализации программы FinancEast, которая финансируется Европейским Союзом через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business", - сказано в нем.

KfW - немецкий государственный банк развития, штаб-квартира которого находится во Франкфурте.

Немецко-украинский фонд будет выступать исполнителем программы.

Сама программа направлена на возобновление финансирования малого и среднего предпринимательства на подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.

Выделенный грант предусматривает компенсацию до 50% стоимости инвестиционных проектов, которые будут финансироваться "ОТП Лизинг", Ощадбанком и Укргазбанком.

В частности проекты могут предусматривать приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод их в эксплуатацию.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Европейский инвестиционный банк решил выделить €50 млн на ж/д и дороги в Украине.

Также ЕИБ дал Украине в кредит €400 млн на развитие малого и среднего бизнеса.

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