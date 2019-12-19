ЕС выделил €9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на Донбассе

Европейский Союз выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на Донбассе. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, передают Українськi Новини.

"19 декабря 2019 года были подписаны соглашения о финансировании между Немецко-украинским фондом и учреждениями-финансовыми партнерами ("ОТП Лизинг", Ощадбанк, Укргазбанк) по реализации программы FinancEast, которая финансируется Европейским Союзом через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business", - сказано в нем.

KfW - немецкий государственный банк развития, штаб-квартира которого находится во Франкфурте.

Немецко-украинский фонд будет выступать исполнителем программы.

Сама программа направлена на возобновление финансирования малого и среднего предпринимательства на подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.

Выделенный грант предусматривает компенсацию до 50% стоимости инвестиционных проектов, которые будут финансироваться "ОТП Лизинг", Ощадбанком и Укргазбанком.

В частности проекты могут предусматривать приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод их в эксплуатацию.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Европейский инвестиционный банк решил выделить €50 млн на ж/д и дороги в Украине.

Также ЕИБ дал Украине в кредит €400 млн на развитие малого и среднего бизнеса.