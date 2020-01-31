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31 січня 2020, пʼятниця, 06:22 11 Документ
Економіка 2020-01-31T07:57:28+02:00
Українські Новини
Коболєв засекретив свою зарплату в "Нафтогазі"

Коболєв засекретив свою зарплату в "Нафтогазі"

Петро Стуженко
Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Нафтогаз України, Зарплата
Андрій Коболєв. Фото: Щорічний саміт Yalta European Strategy (YES).
Андрій Коболєв. Фото: Щорічний саміт Yalta European Strategy (YES).

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" відмовилася надати інформацію про суми заробітної плати за 2019 рік, що отримали голова правління Андрій Коболев та виконавчий директор групи Юрій Вітренко.

Про це йдеться у відповіді "Нафтогазу України" на інформаційний запит Українських Новин.

Запитувана Вами персоніфікована інформація про заробітну плату керівництва Компанії за 2019 рік з усіма подплатами, у тлумаченні Конституційного Суду України, є відомостями про відносини майнового характеру, пов'язані з особою. Поширення таких відомостей без згоди самої особи допускається виключно у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, а також у порядку, визначеному законодавством.

На сьогодні Компанія не має законних підстав для розповсюдження конфіденційної інформації щодо зазначених у запиті осіб", - вказано у документі.

Зазначимо, згідно з даними проведеного дослідження "Рівень заробітних плат в органах державної влади на державних підприємствах в Україні та інших європейських країнах", винагорода голови правління "Нафтогазу України" є найбільшою серед керівників нафтогазових компаній 5 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік Коболєв отримав винагороду в розмірі 47,1 млн гривень, після чого в квітні 2019 року "Нафтогаз" засекретив новий контракт Коболєва з захмарною зарплатою.

Також голова правління "Нафтогазу" отримував понад 1 млн гривень премії за кожен робочий день у 2018 році.

Президента України Володимира Зеленського закликали значно зменшити величезну зарплату голови правління "Нафтогазу України" Коболєва.

Джерело : Українські новини
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