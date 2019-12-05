Коболев в 2017 заработал наибольшее среди своих коллег из 5 европейских стран

Вознаграждение председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" - наибольшее среди руководителей нефтегазовых компаний 5 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом говорится в исследовании "Уровень заработных плат в органах государственной власти на государственных предприятиях в Украине и других Европейских странах" офис финансового и экономического анализа Верховной Рады.

Согласно исследованию, руководитель НАК "Нефтегаз Украины" в 2017 году получал среднюю оплату труда в месяц в размере 31 511 евро, что в 136 раз больше средней зарплаты по стране.

Руководитель компании Ofgem (Великобритания) в 2017 году получал 26 667 евро в месяц (в 13 раз больше средней зарплаты по стране), руководитель Engie (Франция) – 19 667 евро (в 9 раз больше), Tranzgaz (Румыния) – 18500 евро (в 36 раз больше), Gaz-system (Польша) – 17250 евро (в 23 раза больше), Lietuvos Energijos Gamyba – 16 417 евро (в 26 раз больше).

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год Коболев получил вознаграждение 47,1 млн гривен, после чего, в апреле 2019 "Нефтегаз" засекретил новый контракт Коболева с заоблачной зарплатой.

Также глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Президента Украины Владимира Зеленского призывали существенно уменьшить огромную зарплату председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева,