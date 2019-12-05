подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Коболев в 2017 заработал наибольшее среди своих коллег из 5 европейских стран
05 декабря 2019, четверг, 14:48 567 Инфографика
Экономика 2019-12-05T14:53:51+02:00
Українські Новини
Коболев в 2017 заработал наибольшее среди своих коллег из 5 европейских стран

Коболев в 2017 заработал наибольшее среди своих коллег из 5 европейских стран

Зарплата, Андрей Коболев, Нефтегаз

Вознаграждение председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" - наибольшее среди руководителей нефтегазовых компаний 5 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом говорится в исследовании "Уровень заработных плат в органах государственной власти на государственных предприятиях в Украине и других Европейских странах" офис финансового и экономического анализа Верховной Рады.

Согласно исследованию, руководитель НАК "Нефтегаз Украины" в 2017 году получал среднюю оплату труда в месяц в размере 31 511 евро, что в 136 раз больше средней зарплаты по стране.

Руководитель компании Ofgem (Великобритания) в 2017 году получал 26 667 евро в месяц (в 13 раз больше средней зарплаты по стране), руководитель Engie (Франция) – 19 667 евро (в 9 раз больше), Tranzgaz (Румыния) – 18500 евро (в 36 раз больше), Gaz-system (Польша) – 17250 евро (в 23 раза больше), Lietuvos Energijos Gamyba – 16 417 евро (в 26 раз больше).

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год Коболев получил вознаграждение 47,1 млн гривен, после чего, в апреле 2019 "Нефтегаз" засекретил новый контракт Коболева с заоблачной зарплатой.

Также  глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Президента Украины Владимира Зеленского призывали существенно уменьшить огромную зарплату председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева,

Больше новостей о: Зарплата Андрей Коболев Нефтегаз

Архив
Новости
Харьковский областной совет поддержал программу Алексея Кучера по социально-экономическому развитию региона 15:12
Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моментов 15:06
Обгоревшее здание в Одессе. Фото: Думская
Жуткие кадры тлеющего здания в Одессе: большая половина крыши выгорела вместе с перекрытиями 15:00
Из-за сильного задымления из лицея в Кривом Роге срочно эвакуировали учеников и сотрудников 14:58
Двое мужчин хотели похитить помощницу депутата Рады и вымогать выкуп $500 тыс 14:53
больше новостей
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги 05:50
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok