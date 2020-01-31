Чим небезпечна ртуть і як правильно утилізувати розбитий термометр

У будинках багатьох українців є ртутні градусники. З ртуттю також можна зіткнутися в повсякденному житті. Наприклад, ртуть знайшли в електрощитовій одного з корпусів "Львівської плітехніки". Якщо неправильно утилізувати знайдену ртуть або ртуть з розбитого термометра, то вона навіть в невеликих кількостях може викликати проблеми зі здоров'ям. Про отруєння ртуттю, симптомах і про те, що необхідно робити, якщо розбився градусник, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook

Повідомляється, що маленьких дозах ртуть не становить загрози, але при серйозному отруєнні з'явиться погане самопочуття. Таке отруєння особливо небезпечно для вагітних жінок, підлітків і дітей. В останніх двох організм ще розвивається, а тому неврологічні наслідки отруєння можуть бути дуже серйозними (порушення роботи мозку, інвалідність та інші).

Симптоми отруєння ртуттю:

виснаження;

тривожність;

роздратування,

головний біль,

підвищення температури;

тремор в тілі;

м'язова слабкість;

порушення координації;

проблеми із зором, слухом і мовленням.

Що робити, якщо термометр розбився

Не варто панікувати. Слід вивести з кімнати всіх, хто не буде прибирати ртуть. Речовина починає випаровуватися при температурі 20 ℃, тому можна відразу ж відкрити вікно, щоб зменшити концентрацію випаровувань ртуті в приміщенні й охолодити його. Але ні в якому разі не можна, щоб в приміщенні був протяг. Інакше ртуть розлетиться кімнатою та її буде складніше збирати. Потрібно надягти гумові, нітрилові або латексні рукавички й обережно зібрати осколки термометра в паперовий рушник або серветку. Їх слід помістити в герметичний пакет із застібкою — зіп-пакет. Необхідно оглянути не тільки місце, де розбився термометр, але й інші приміщення. Збирати кульки ртуті докупи слід скребком або шматком картону. Рухи повинні бути повільними та спокійними, інакше ртуть розлетиться на дрібніші шматочки. Після цього потрібно зібрати великі кульки піпеткою, вичавити ртуть на вологий рушник і загорнути його. Слід покласти загорнутий рушник в зіп-пакет і промаркувати пакет таким чином, щоб було зрозуміло, що всередині токсична речовина — ртуть. Якщо залишилися невеликі шматочки ртуті в щілинах, необхідно скористатися кремом для гоління і щіткою, щоб дістати їх. Також можна спробувати скотч: відклеювати його від поверхні потрібно повільно, щоб дрібне скло або ртуть встигли зачепитися. Після використання необхідно утилізувати все, що мало прямий контакт з ртуттю аналогічно до того, як утилізували саму ртуть і розбитий термометр.

Що не можна робити, якщо забираєте ртуть

Пилососити ртуть і використовувати віник. Так вона розпадеться на менші частинки та потрапить в повітря. Виливати ртуть у водостік. Вона може потрапити в сантехніку та пошкодити її, а також — залишитися в самому водостоку та продовжувати отруювати територію. Залишатися в тому ж одязі, який носили під час інциденту. На ньому можуть залишатися частинки ртуті.

Якщо знайшли розбитий термометр, але ртуті поруч з ним не видно, або ртуть знаходиться в важкодоступних місцях, варто викликати рятувальників, щоб вони оглянули приміщення та виміряли рівень ртутної пари. При необхідності вони проведуть демеркурізацію приміщення — очистять його від токсичної ртуті.

Самостійно очистити приміщення можливо. Проте важливо пам'ятати, що ртуть при сприятливих для цього умовах починає випаровуватися відразу, а симптоми отруєння вперше можуть проявитися лише через 8-24 год. після вдихання випарів.

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