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11 января 2020, суббота, 10:16 831
Жизнь 2020-01-11T10:17:06+02:00
Українські Новини
Как избежать покупки фальшивых лекарств

Как избежать покупки фальшивых лекарств

Олена Проценко
советы врачей, Доступные лекарства, Лекарства, поддельные лекарства
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Не смотря на то, что с ноября 2019 года в Украине действует закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств, в нашей стране продолжают появляться лекарственные подделки. Как не купиться на фейковую рекламу и не приобрести фальшивые лекарства рассказала Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook.

В сообщении отмечается, что мошенники не раз использовали логотипы МЗУ для продажи фейковых лекарств. Тематические страницы в соцсетях, сайты и реклама с надписями "Минздрав Украины рекомендует" - это все неправда.

Как купить качественные лекарства

  • В Украине можно продавать только те лекарства, которые прошли специальную проверку и имеют государственную регистрацию. Проверяйте наличие регистрационного удостоверения.
  • Если вы обнаружили, что лекарства не зарегистрированы в реестре, сообщите о возможном фальсификате в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Также вы можете обратиться в полицию.
  • Проверить лекарства можно в приложении "Лекарства контроль". Здесь можно найти инструкции для препаратов, осуществить контроль подделок по определенному алгоритму и найти зарегистрированые аналоги лекарственных препаратов.
  • В Украине не существует законных онлайн-аптек. Поэтому не заказывайте лекарства онлайн с получением доставки почтой. Так значительно легче встретить фальсификат или некачественные лекарства.
  • Лекарства, которые пациенты могут получить бесплатно или с небольшой доплатой - это препараты, входящие в программу "Доступные лекарства". Их могут получить украинцы с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, но только по рецепту врача.
  • Помните, что лучший советчик в вопросах здоровья, а в частности о приеме лекарств - ваш семейный врач. Не занимайтесь самолечением и "самоназначением" лекарственных препаратов, потому что это - опасно для здоровья.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав утвердил перечень лекарств в программе "Доступные лекарства". Тем временем Ульяна Супрун рассказала почему важно сделать прививку от гриппа

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