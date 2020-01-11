Как избежать покупки фальшивых лекарств

Не смотря на то, что с ноября 2019 года в Украине действует закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств, в нашей стране продолжают появляться лекарственные подделки. Как не купиться на фейковую рекламу и не приобрести фальшивые лекарства рассказала Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook.

В сообщении отмечается, что мошенники не раз использовали логотипы МЗУ для продажи фейковых лекарств. Тематические страницы в соцсетях, сайты и реклама с надписями "Минздрав Украины рекомендует" - это все неправда.

Как купить качественные лекарства

В Украине можно продавать только те лекарства, которые прошли специальную проверку и имеют государственную регистрацию. Проверяйте наличие регистрационного удостоверения.

Если вы обнаружили, что лекарства не зарегистрированы в реестре, сообщите о возможном фальсификате в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Также вы можете обратиться в полицию.

Проверить лекарства можно в приложении "Лекарства контроль". Здесь можно найти инструкции для препаратов, осуществить контроль подделок по определенному алгоритму и найти зарегистрированые аналоги лекарственных препаратов.

В Украине не существует законных онлайн-аптек. Поэтому не заказывайте лекарства онлайн с получением доставки почтой. Так значительно легче встретить фальсификат или некачественные лекарства.

Лекарства, которые пациенты могут получить бесплатно или с небольшой доплатой - это препараты, входящие в программу "Доступные лекарства". Их могут получить украинцы с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, но только по рецепту врача.

Помните, что лучший советчик в вопросах здоровья, а в частности о приеме лекарств - ваш семейный врач. Не занимайтесь самолечением и "самоназначением" лекарственных препаратов, потому что это - опасно для здоровья.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав утвердил перечень лекарств в программе "Доступные лекарства". Тем временем Ульяна Супрун рассказала почему важно сделать прививку от гриппа.