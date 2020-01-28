В здании "Львовской политехники" нашли разлитую ртуть

В электрощитовой одного из корпусов "Львовской политехники" нашли ртуть. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"27 января, около 11:45 час. в электрощитовой, на первом этаже здания корпуса №10 НУ "Львовская Политехника", по ул. Устияновича, 5, обнаружена ртуть (порядка 60 граммов). Подразделениями ГУ ГосЧС во Львовской области проведены мероприятия по демеркуризации и сбора остатков ртути", - отмечается в сообщении.

Спасатели мероприятия по демеркуризации и сбора остатков ртути.

Как сообщали Українські Новини, в марте в центре Львова неизвестные разлили килограмм ртути. Спасатели механическим способом собрали около 1 кг ртути на площади 46 м.кв., отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором.

В сентябре в Черкассах спасатели ликвидировали разлив 9 килограмм ртути на одном из предприятий. Специалисты ГосЧС изъяли с места происшествия еще 5 резиновых колб для хранения промышленной ртути. Это самое большое количество ртути, которую одновременно были изъяты на месте происшествия в этом году.