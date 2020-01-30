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30 січня 2020, четвер, 16:29 8
Силові структури 2020-01-30T16:46:46+02:00
Українські Новини
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета

Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета

Павло Твердохліб
Андрій Портнов, СБУ, Владислав Грищенко, вбивство журналіста, Павло Шеремет
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрій Портнов опублікував аудіозапис телефонної розмови співробітника Департаменту контррозвідки (ДКР) Служби безпеки України Андрія Омельченка з підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Владиславом Грищенком (на прізвисько "Буча"). Даний аудіозапис підтверджує причетність СБУ до організації приховування вбивства Шеремета та інших насильницьких злочинів.

Про це повідомив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Дорогі друзі, вашій увазі один з перших доказів причетності СБУ до організації приховування насильницьких злочинів, зокрема, вбивство Павла Шеремета. Впевнений, що цей матеріал дасть потужний поштовх до розкриття цього та інших резонансних вбивств. А поки інформую, що в період трагедії з Шереметом, з сьогоднішніми підозрюваними у його вбивстві на постійній основі контактували також більше 10 інших співробітників СБУ", - написав Портнов.

За інформацією юриста, Андрій Ігорович Омельченко, який є співробітником СБУ, перебуває на посаді консультанта-експерта (з оперативних питань) 1-го відділу 4-го Управління ДКР СБУ.

Портнов заявив, що має намір домагатися негайного затримання співробітника ДКР СБУ Андрія Омельченка та проведення великого розслідування злочинної діяльності співробітників СБУ, які стоять за організацією насильства та розправ над громадянами України.

На цьому аудизаписі зафіксовано, що чинний співробітник СБУ Омельченко підказує методи та дає поради які кроки повинен зробити підозрюваний Грищенко, що перебуває на даний момент у слідчому ізоляторі, для уникнення кримінального переслідування за звинуваченням у навмисному вбивстві.

У ході телефонної розмови співробітник СБУ Омельченко висловив свою стурбованість доказовою базою у справі про вбивство Шеремета, а також радив організувати тиск на слідство, максимально протидіяти висвітленню справи засобами массвой інформації, збирати "активістів", щоб впливати на громадську думку.

Портнов підкреслив, що даний аудіозапис є прямим доказом того, що в "період Порошенка-Грицака" СБУ займалася злочинною діяльністю та стояла за приховуванням резонансних вбивств. Також юрист вважає, що СБУ стояла й за організацією самих злочинів.

Зазначимо, Національна поліція України встановила міцні зв'язки підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерів Юлії Кузьменко ("Лисиця") та її співмешканця ("Електрик"), а також подружжя Грищенків ("Буча" та "Пума").

12 грудня 2019 року у справі про вбивство Шеремета затримані АТОшники, волонтер та медик.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті підриву автомобіля за допомогою вибухового пристрою загинув журналіст Павло Шеремет.

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