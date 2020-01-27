В Раде хотят запретить школьникам пользоваться гаджетами на уроках

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предлагает парламенту запретить ученикам использовать телефон на уроках.

Об этом говорится в законопроекте №2792, зарегистрированном в парламенте 22 января, передают Українськi Новини.

Предлагается в учреждениях общего среднего образования запретить использование мобильных телефонов и других устройств с доступом в интернет всем участниками учебно-воспитательного процесса во время занятий за исключением использования устройств в образовательных целях и детьми с особыми образовательными потребностями.

Порядок пользования телефонов в школах будут определять руководители общеобразовательных учебных заведений с участием ученического, родительского и других органов самоуправления.

Кроме того, Гончаренко предлагает норму, которая обязывает родителей или опекунов воспитывать уважение к чести и достоинстуа других учеников и учителей, учить соблюдать правила школы, заботиться о том, чтобы дети не создавали препятствия обучению.

Изменения вносятся в закон об образовании.

В пояснительной записке депутат отмечает, что аналогичные запреты существуют во Франции, Греции, Таджикистане, Азербайджане, Баварии (регион Германии) и некоторых Штатах Америки, поскольку дети слишком много времени проводят в телефонах.

Политик подчеркивает, что во Франции детям запрещается приносить телефоны и планшеты в школы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Индонезии детям выдали птенцов, чтобы спасти от интернет-зависимости.

Также сообщалось о том, что родителей школьников будут штрафовать за прогулы.