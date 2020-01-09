В 2020 году в более, чем 100 украинских школах пройдет институциональный аудит

В 2020 году более, чем в 100 школах пройдет институциональный аудит школ, инициированный с целью улучшить качество учебных заведений. Об этом говорится в сообщении на Facebook Государственной службы качества образования.

Председатель Госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что важным при осуществлении институционального аудита является новый формат сотрудничества с участниками образовательного процесса.

"Результатом проведения аудитов станут дорожные карты для учреждений общего среднего образования по совершенствованию образовательной и управленческой деятельности. Дорожные карты – это своеобразный вектор школам в формировании и поддержке новой культуры качества образования", – отметил Гурак.

Ранее сообщалось о том, что Украина выполнила 6 из 7 обязательств к закону об образовании.

Также 3 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).

Кроме того, ,выпускники профессионально-технических учреждений и колледжей с 2019 года, кроме украинского языка, будут проходить итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по математике и истории Украины (на выбор).