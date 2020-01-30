У Римі шість тисяч пасажирів лайнера не випускають на берег: на борту судна виявили симптоми коронавірусу

Пасажирський круїзний лайнер Costa Concordia в Італії (порт Чівітавекк'я) заблокували після того, як у подружньої пари з Макао виявили симптоми коронавірусу 2019-nCoV. Про це передає італійське агентство ANSA.

Наголошується, що на борту круїзного лайнера перебувають 6 тисяч чоловік, і ніхто не має права покинути судно. Більше того, крім медиків ніхто не може потрапити на борт.

На даний момент подружжя ізольоване, і знаходиться в окремій каюті корабля під суворим наглядом медиків. Вранці у них взяли аналізи. На нездужання (високу температуру, ускладнене дихання) скаржиться тільки жінка, у її чоловіка ніяких симптомів респіраторної інфекції немає.

Відомо, що подружжя прилетіли в Мілан з Гонконгу 25 січня. З Мілана вони вирушили в Савону, де сіли на лайнер. Під час круїзу лайнер компанії Costa Smeralda встиг зайти в порти Марселя, Барселони, Пальма-де-Майорка.

Мер Чивитавеккьи Ернесто Тедеско і капітан берегової охорони Лаціо Леоне стверджують, що ситуація на борту повністю контролюється, вжиті всі необхідні заходи з протидії розповсюдження коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, 29 січня, у Франції був підтверджений п'ятий випадок захворювання на коронавірус 2019-nCoV, яким по всьому світу захворіли вже більше 6 тисяч осіб.

Крім того, коронавірус поширився на всі регіони Китаю.