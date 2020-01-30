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  • У Харкові пролунав вибух і постріли, введена операція "Сирена"
30 січня 2020, четвер, 15:47 10
Події 2020-01-30T16:08:32+02:00
Українські Новини
У Харкові пролунав вибух і постріли, введена операція "Сирена"

У Харкові пролунав вибух і постріли, введена операція "Сирена"

Ольга Фандорина
вибух, план
Вибух у Харкові. Фото: hk.npu.gov.ua
Вибух у Харкові. Фото: hk.npu.gov.ua

У Харкові сьогодні, 30 січня, біля будинку по вулиці Кузнечній стався вибух і були чутні постріли. Про це повідомляє прес - служба харківської поліції.

За даними правоохоронців, близько 13:30 в поліцію надійшло повідомлення від жінки, що у Шевченківському районі міста було чути сильний вибух і постріли. За вказаною адресою одразу виїхали слідчі і вибухотехніки.

Очевидці розповіли, що з місця події поїхав білий автомобіль, в якому міг перебувати потерпілий. Зараз поліція встановлює місцезнаходження автомобіля.

У місті була введена операція "Сирена". На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини інциденту.

Раніше в Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк", вулиця була усипана купюрами, оголошений план "Сирена".

Раніше на Різдво в одеському гуртожитку вибухнула граната: три людини в лікарні.

Також у центральній лікарні Одеси пролунав вибух: чоловік і жінка загинули на місці.

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