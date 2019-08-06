В центральной больнице Одессы прогремел взрыв: мужчина и женщина погибли на месте

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области, в результате которого погибли двое людей - женщина и мужчина, сообщает "Думская".

Трагедия произошла около 18:00 в пищеблоке медучреждения. Там взорвалась граната Ф-1. Погибли два человека - мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина.

Гранаты было две. Вторая - РГД-5 - не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

Как сообщили в полиции, гранаты в учреждение, вероятнее всего, принес 54-летний сожитель сотрудницы пищеблока больницы.

Так, женщина находилась в отдельно стоящем здании. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв. Поскольку через окно было видно чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на безопасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников.

Осколки от гранаты.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не взорвалась. Осмотр показал, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и 44-летняя женщина погибли. Других пострадавших нет.

На месте происшествия продолжает работать полиция. Произошедшее квалифицировали по ст.115 УК (умышленное убийство).

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