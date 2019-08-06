В центральной больнице Одессы прогремел взрыв: мужчина и женщина погибли на месте

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области, в результате которого погибли двое людей - женщина и мужчина, сообщает "Думская".\r\nТрагедия произошла около 18:00 в пищеблоке медучреждения. Там взорвалась граната Ф-1. Погибли два человека - мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина.\r\nГранаты было две. Вторая - РГД-5 - не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.\r\n\r\nКак сообщили в полиции, гранаты в учреждение, вероятнее всего, принес 54-летний сожитель сотрудницы пищеблока больницы.\r\nТак, женщина находилась в отдельно стоящем здании. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв. Поскольку через окно было видно чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на безопасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников.\r\nОсколки от гранаты.\r\nСпециалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не взорвалась. Осмотр показал, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и 44-летняя женщина погибли. Других пострадавших нет.\r\nНа месте происшествия продолжает работать полиция. Произошедшее квалифицировали по ст.115 УК (умышленное убийство).\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H2CVX3Pa0OA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, на выходных в Одессе пьяный мужчина бросил гранату из окна девятого этажа.\r\nРанее в Николаеве мужчина спрятал гранату на детской площадке, также на пешеходном переходе в Днипре нашли боевую гранату.