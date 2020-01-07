На Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице

3 человека госпитализированы во вторник в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" по улице Радостная, 19 в Одессе. Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Одесской области. Предварительно установлено, что 4 мужчин употребляли алкогольные напитки на кухне общежития. В ходе возникшей ссоры один из них бросил в кухню гранату РГД-5, закрыл за собой дверь и сбежал с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Как сообщали Українські Новини, 19 ноября 2019 мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Днипре. Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км\/час взорвалась граната, водитель погиб. До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.