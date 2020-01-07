На Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице

3 человека госпитализированы во вторник в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" по улице Радостная, 19 в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 4 мужчин употребляли алкогольные напитки на кухне общежития.

В ходе возникшей ссоры один из них бросил в кухню гранату РГД-5, закрыл за собой дверь и сбежал с места происшествия.

Пострадавших доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

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