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07 января 2020, вторник, 14:16 434
Происшествия 2020-01-07T15:15:01+02:00
Українські Новини
На Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице

На Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице

Надежда Комендантова
взрыв гранаты, пострадавшие при взрыве, Общежитие, Рождество

3 человека госпитализированы во вторник в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" по улице Радостная, 19 в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 4 мужчин употребляли алкогольные напитки на кухне общежития.

В ходе возникшей ссоры один из них бросил в кухню гранату РГД-5, закрыл за собой дверь и сбежал с места происшествия.

Пострадавших доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Как сообщали Українські Новини, 19 ноября 2019 мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Днипре.

Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.

 

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