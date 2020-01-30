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  • НБУ готовий викупити $2,9 млрд, що надійшли "Нафтогазу" від "Газпрому"
30 січня 2020, четвер, 15:25 3
Економіка 2020-01-30T15:33:50+02:00
Українські Новини
НБУ готовий викупити $2,9 млрд, що надійшли "Нафтогазу" від "Газпрому"

НБУ готовий викупити $2,9 млрд, що надійшли "Нафтогазу" від "Газпрому"

Анна Рудык
Газпром, Нафтогаз, Яків Смолій, НБУ
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Національний банк готовий викупити 2,918 млрд доларів, що надійшли Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"  від компанії "Газпром" (Росія).

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо, що кошти, які отримав "Нафтогаз" від "Газпрому", в 3 млрд будуть продані і враховані в держбюджет. Ми будемо на ринку і викупимо цю валюту", - сказав він, відповідаючи на питання, за рахунок чого поліпшений прогноз зростання міжнародних резервів у поточному році до понад 29 млрд доларів.

Минулого року, як додав Смолій, "Нафтогаз" продав 0,5 млрд доларів з вказаної суми.

За його словами, НАК буде продавати залишилася валюту, оскільки у нього є ще надходження в іноземній валюті від транзиту газу.

Він додав, що резерви також зростуть за рахунок підписання з Міжнародним валютним фондом (МВФ) нової програми, і це дасть один з траншей цього року.

Разом з тим НБУ очікує вихід Мінфіну у другій половині року на зовнішні ринки та отримання коштів від Євросоюзу.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" не планує укладати нові домовленості з "Газпромом".

Тим часом арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу".

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