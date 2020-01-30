НБУ готовий викупити $2,9 млрд, що надійшли "Нафтогазу" від "Газпрому"

Національний банк готовий викупити 2,918 млрд доларів, що надійшли Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" від компанії "Газпром" (Росія).

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо, що кошти, які отримав "Нафтогаз" від "Газпрому", в 3 млрд будуть продані і враховані в держбюджет. Ми будемо на ринку і викупимо цю валюту", - сказав він, відповідаючи на питання, за рахунок чого поліпшений прогноз зростання міжнародних резервів у поточному році до понад 29 млрд доларів.

Минулого року, як додав Смолій, "Нафтогаз" продав 0,5 млрд доларів з вказаної суми.

За його словами, НАК буде продавати залишилася валюту, оскільки у нього є ще надходження в іноземній валюті від транзиту газу.

Він додав, що резерви також зростуть за рахунок підписання з Міжнародним валютним фондом (МВФ) нової програми, і це дасть один з траншей цього року.

Разом з тим НБУ очікує вихід Мінфіну у другій половині року на зовнішні ринки та отримання коштів від Євросоюзу.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" не планує укладати нові домовленості з "Газпромом".

Тим часом арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу".