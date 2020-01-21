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21 января 2020, вторник, 10:00 28
Экономика мира 2020-01-21T10:00:23+02:00
Українські Новини
Арест активов "Газпрома" в Европе снят по просьбе "Нефтегаза"

Арест активов "Газпрома" в Европе снят по просьбе "Нефтегаза"

Анна Рудык
Нефтегаз, арестованные активы, Активы, Газпром
Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Аресты и обеспечительные меры относительно активов компании "Газпром" (Россия) в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", сняты.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства ТАСС, передают Українськi Новини.

Холдинг отмечает, что обязательства суду (Undertakings) "Газпрома", South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом суда в Англии от 14 января 2020 года.

"Юридическая компания "ДЛА Пайпер Лондон" подтвердила, что это является достаточным для прекращения обязательств суду в Англии. Кроме того, адвокаты "Нефтегаза" направили 10 января письма в адрес адвокатов "Газпрома" и нидерландских компаний группы "Газпром" о снятии арестов в Нидерландах. "ДЛА Пайпер Амстердам" подтвердили, что это является достаточным для снятия арестов в Нидерландах", - отмечается в сообщении.

Что касается активов в Люксембурге, то 11 января "Нефтегаз" и "Газпром" подписали акты об отзыве требования в отношении арестов от 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года.

"Адвокаты "Нефтегаза" 13 января 2020 года направили письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года. Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточными для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Нефтегаз" на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что аресты на активы "Газпрома" накладывались с целью выплаты российской компанией задолженности согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Нам пишут люди, спрашивают, что за "зрада". Объясняем. Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража,  2,9 млрд долларов. Мы получили 2,9 млрд долларов от "Газпрома" 27 декабря 2019. Долг взыскан", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" не планирует заключать новые договоренности с "Газпромом".

Ранее, 27 декабря, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

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Арест активов "Газпрома" в Европе снят по просьбе "Нефтегаза"
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