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30 січня 2020, четвер, 14:13 10
Економіка 2020-01-30T14:14:45+02:00
Українські Новини
НБУ знизив облікову ставку до 11%

НБУ знизив облікову ставку до 11%

Ольга Фандорина
НБУ, інфляція, Облікова ставка
Облікова ставка. Фото:news.dtkt.ua
Облікова ставка. Фото:news.dtkt.ua

Національний банк знизив облікову ставку з 13,5% до 11%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ за результатами засідання монетарного комітету, передають Українські Новини.

В 2019 році споживча інфляція уповільнилася до 4,1% (з 9,8% у 2018 році) - найнижчого рівня за останні шість років.

Національний банк досяг середньостроковій інфляційної цілі 5% ± 1 п. п., яку декларував з 2015 року, навіть швидше, ніж очікувалося.

Зміцнення гривні мало вирішальний вплив на стрімке уповільнення інфляції у кінці 2019 року, знівелювавши ефекти досить сильного споживчого попиту.

Як повідомляли Українські Новини, з 4 березня 2015 року НБУ підвищив облікову ставку з 19,5% до 30%.

Потім НБУ неодноразово зберігав облікову ставку на рівні 30%.

28 серпня 2015 року НБУ знизив облікову ставку до 27%, а 25 вересня 2015 - до 22%.

З 22 квітня 2016 року Національний банк знизив облікову ставку з 22% до 19%, 27 травня 2016 - з 19% до 18%, 24 червня - з 18% до 16,5%.

29 липня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%, з 16 вересня 2016 - з 15,5% до 15%.

28 жовтня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 15% до 14%, а в грудні 2016 і січні 2017 - зберіг на рівні 14%, в квітні 2017 - понизив до 13%, в травні 2017 - понизив до 12,5%, у жовтні - підвищив до 13,5%, у грудні 2017 - до 14,5%, в січні - до 16%, в березні 2018 - до 17%, в липні 2018 - до 17,5%, у вересні 2018 - до 18%, у квітні 2019 – понизив до 17,5%, в липні 2019 – до 17%, вересні 2019 – до 16,5% жовтні 2019 – до 15,5%.

Також і інфляція в Україні сповільнилася: ціни на продукти, пальне та послуги зростають повільніше.

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