НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк снизил учетную ставку с 17% до 16,5%.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.\r\nИнфляция в июле (9,1% в годовом измерении) была выше траектории прогноза НБУ.\r\nВ августе, по оценкам Национального банка, инфляция снизится, впрочем все еще будет оставаться выше прогнозной траектории.\r\nТакое отклонение обусловлено, прежде всего, временными факторами со стороны предложения продуктов питания, в частности овощей.\r\nВ то же время базовая инфляция (7,4% в годовом измерении в июле) соответствовала прогнозу Национального банка.\r\nЖесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальный давление на цены, в частности через канал обменного курса.\r\nКак и ранее НБУ прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце следующего года.\r\nМакроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза.\r\nС одной стороны, укрепление обменного курса, по оценкам НБУ, будет способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы.\r\nУкрепление гривны было обусловлено фундаментальными рыночными факторами, такими как благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощения их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.\r\nЭто, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и роста спроса на ОВГЗ.\r\nХотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным.\r\nТакже текущее снижение цен на нефть и газ на мировых рынках с определенным временным лагом будет отображаться на внутренних ценах.\r\nС 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.\r\nЗатем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.\r\n28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.\r\nС 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.\r\n29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.\r\n28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре - до 18%, в апреле 2019 – снизил до 17,5%, в июле 2019 – до 17%.\r\nКак сообщали Українські Новини,Национальный банк расценивает инциденты с экс-главой регулятора Валерией Гонтаревой как организованное давление.\r\nВ центре Киева дотла сгорела Audi А7 невестки Гонтаревой: подозревают поджог.