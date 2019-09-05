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05 сентября 2019, четверг, 14:00 212
Финансы 2019-09-05T15:13:29+03:00
Українські Новини
НБУ снизил учетную ставку

НБУ снизил учетную ставку

Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua

Национальный банк снизил учетную ставку с 17% до 16,5%.

Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.

Инфляция в июле (9,1% в годовом измерении) была выше траектории прогноза НБУ.

В августе, по оценкам Национального банка, инфляция снизится, впрочем все еще будет оставаться выше прогнозной траектории.

Такое отклонение обусловлено, прежде всего, временными факторами со стороны предложения продуктов питания, в частности овощей.

В то же время базовая инфляция (7,4% в годовом измерении в июле) соответствовала прогнозу Национального банка.

Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальный давление на цены, в частности через канал обменного курса.

Как и ранее НБУ прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце следующего года.

Макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза.

С одной стороны, укрепление обменного курса, по оценкам НБУ, будет способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы.

Укрепление гривны было обусловлено фундаментальными рыночными факторами, такими как благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощения их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.

Это, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и роста спроса на ОВГЗ.

Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным.

Также текущее снижение цен на нефть и газ на мировых рынках с определенным временным лагом будет отображаться на внутренних ценах.

С 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре - до 18%, в апреле 2019 – снизил до 17,5%, в июле 2019 – до 17%.

Как сообщали Українські Новини,Национальный банк расценивает инциденты с экс-главой регулятора Валерией Гонтаревой как организованное давление.

В центре Киева дотла сгорела Audi А7 невестки Гонтаревой: подозревают поджог.

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