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30 січня 2020, четвер, 13:15 17
Судова влада 2020-01-30T15:00:03+02:00
Українські Новини
Суд розгляне законність призначення заступників ДБР

Суд розгляне законність призначення заступників ДБР

Елизавета Драбкина
ДБР, Олександр Бабіков, Окружний адміністративний суд Києва
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов про законність визначення переможців конкурсу на посади першого заступника і заступників директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії ДБР від 10 січня про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника і заступників директора ДБР.

Крім цього, позивач просить суд зобов'язати комісію допустити його до участі в даному конкурсі.

На даний момент суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом.

Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження без попередження (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова призначила своїми заступниками Олександра Бабікова та екс-співробітника СБУ Олександра Соколова.

В Офісі генпрокурора заявили, що Бабіков захищав Януковича в суді.

Венедиктова не має наміру його звільняти.

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