Суд розгляне законність призначення заступників ДБР

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов про законність визначення переможців конкурсу на посади першого заступника і заступників директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини. Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії ДБР від 10 січня про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника і заступників директора ДБР. Крім цього, позивач просить суд зобов'язати комісію допустити його до участі в даному конкурсі. На даний момент суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом. Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження без попередження (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами. Як повідомляли Українські Новини, 20 січня виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова призначила своїми заступниками Олександра Бабікова та екс-співробітника СБУ Олександра Соколова. В Офісі генпрокурора заявили, що Бабіков захищав Януковича в суді. Венедиктова не має наміру його звільняти.