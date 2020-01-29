Венедиктова не собирается увольнять своего зама Бабикова, который был адвокатом Януковича

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова не намерена увольнять замдиректора Александра Бабикова, который был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Госбюро расследований.

"Для этого нет оснований", - сказал он.

По его словам, Бабиков действительно был адвокатом Януковича, но принимал участие в суде в качестве стажера - адвоката, поскольку до адвокатуры работал в ГПУ прокурором и имеет 21 год прокурорского стажа, но адвокатура - совсем другой подход.

Как сообщали Українські Новини, исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.

28 января следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения депутатом Верховной Рады Татьяной Чорновол ("Народный фронт") общественного порядка после того, как она проникла через забор на брифинг Бабикова.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что замдиректора ГБР защищал Януковича в суде.