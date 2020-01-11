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11 января 2020, суббота, 19:15 88
Европа 2020-01-11T20:15:02+02:00
Українські Новини
Ущерб Британии от Brexit уже составил $170 млрд

Ущерб Британии от Brexit уже составил $170 млрд

Валерия Драгомирова
Европейский союз, Великобритания, Экономический ущерб, Brexit
Brexit. Фото: huffingtonpost.com
Brexit. Фото: huffingtonpost.com

Ущерб Великобритании в связи с выходом из Европейского союза уже достиг 170 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные исследования, передает "Европейская правда".

"Экономическая стоимость Brexit уже достигла 130 млрд фунтов (170 млрд долларов), и до конца этого года она достигнет 200 млрд фунтов", - пишет издание.

В отчете говорится, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были сдержанные, а годовой рост вдвое сократился до 1% с 2%.

Также издание сделало прогноз на основании анализа отставания страны от Большой семерки в 2016 - 2019 годах, согласно которому экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС, и окончательно утвердила условия Brexit. Теперь законопроект направляется в верхнюю палату парламента и, как ожидается, станет законом в ближайшие недели.


Как сообщали Українські Новини, в Британии на выборах выиграла партия Бориса Джонсона. 

Ранее сообщалось, что Британия заплатит около 40-44 млрд евро за Brexit.

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