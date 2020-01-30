США розширили санкції ще на 8 осіб і фірму, причетних до незаконних перевезень і виборів у Криму

США поширили санкції ще на 8 осіб та 1 фірму, причетних до незаконних перевезень в Крим із Росії та місцевих виборів в Севастополі (Крим) у вересні 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, передають Українські Новини.

Так, у список були додані Сергій Даниленко та Лідія Басова (голови Севастопольської виборчої комісії), Катерина Пиркова (секретар Севастопольської виборчої комісії), Катерина Алтабаєва ( член Ради Федерації Росії у незаконно анексованому Севастополі), Юрій Гоцанюк (прем'єр-міністр так званої Республіки Крим), Володимир Немцев (голова так званих Законодавчих зборів незаконно анексованого Севастополя) і Михайло Развозжаєв (виконуючий обов'язки губернатора Севастополя) за участь у місцевих виборах, організованих Росією 8 вересня 2019 року в Севастополі.



Крім цього, до списку було додано Олександра Ганова, генерального директора "Гранд Сервіс Експрес", приватної транспортної компанії-оператора пасажирських перевезень в окупований Крим.



"Гранд Сервіс Експрес" також доданий в список.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський Союз розширив санкції ще на 7 осіб, причетних до місцевих виборів в Севастополі (Крим) у вересні 2019 року.



Також Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму.