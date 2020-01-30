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30 січня 2020, четвер, 09:46 25 Документ
Політика 2020-01-30T10:40:05+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" засекретила космічну зарплату свого начальника

"Укрзалізниця" засекретила космічну зарплату свого начальника

Ярина Вацяк
Зарплата, зарплата чиновників, Укрзалізниця, Євген Кравцов
Євген Кравцов. Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg
Євген Кравцов. Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відмовилося повідомити інформацію про зарплату екс-гендиректора товариства Євгена Кравцова, якого 29 січня Кабмін звільнив, посилаючись на те, що це конфіденційні дані.

Про це йдеться у відповіді "Укрзалізниці" на запит Українських Новин.

"Укрзалізниця" повідомила, що конфіденційна інформація може бути оприлюднена, якщо існує суспільний інтерес щодо нацбезпеки, економічного добробуту та прав людини.

Як повідомляли Українські Новини, Євген Кравцов протягом 2018 р щомісяця в середньому отримував близько 812,4 тис. грн.

Звільнений з "Укрзалізниці" Кравцов похвалився "не маленькою компенсацією" за дострокове розірвання контракту. За його словами, 28 січня було прийнято рішення щодо дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на Кравцова і голову спостережної ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку.

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