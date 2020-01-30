Як зареєструватися на ЗНО: покрокова інструкція

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, яке розпочнеться в Україні 3 лютого і триватиме до 24 березня, відбувається на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Українські Новини розбиралися, як це можна зареєструватися.

Діяти потрібно в наступному порядку.

Визначитися з вибором навчального закладу. Потрібно уважно вивчити пропозиції університетів і заздалегідь дізнатися, які предмети потрібно здати для вступу на обрану спеціальність.

По кожному з обраних предметів буде встановлено результат за шкалою 100-200 балів.

2. З'ясувати, в якої категорії доведеться проходити оцінювання. Так, в 2020 році ЗНО зможуть здавати випускники закладів середньої освіти, учні та слухачі технікумів, студенти вузів, учні іноземних навчальних закладів, випускники попередніх років. При заповненні реєстраційної форми потрібно буде вказати одну з цих категорій.

Категорії для проходження ЗНО. Фото: Український центр оцінювання якості освіти

Хто проходить ЗНО? Фото: Український центр оцінювання якості освіти

3. Внести на сайт особисті дані. Вписати до відповідних рядків ім'я, прізвище, по батькові, серію і номер паспорта, дату народження. У паспортах у вигляді ID-картки серії немає, тому поле можна залишити порожнім. Далі потрібно вказати місто, місце навчання і клас. Випускники минулих років і ті, хто здобувають освіту за кордоном, адресу навчального закладу не вказують.

Далі всі випускники пишуть місце офіційного отримання кореспонденції.

4. Вибрати навчальні предмети. Їх має бути не більше чотирьох. У 2020 році вибирати можна з наступного списку:

українська мова та література

історія України

математика

біологія

географія

фізика

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

5. Натиснути на кнопку "Сформувати реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист". Після цього на пристрій випускника автоматично завантажуються документи, які потрібно роздрукувати.

6. Заповнити документи. Серед завантажених докуметов буде заява, яку треба заповнити та вклеїти туди дві свої фотографії.

7. Подати документи. Контрольно-реєстраційна картка подається до навчального закладу випускника. Разом з карткою потрібно подати копію паспорта та документа про повну загальну середню освіту. Після отримання від випускників реєстраційних документів навчальний заклад формує список осіб, які будуть проходити ЗНО. Випускники минулих років, а також ті, хто навчається за кордоном, самостійно відправляють пакет документів на адресу реєстраційного центру.

Випускник може самостійно відстежувати, на якому етапі обробки перебувають його документи. Для цього потрібно в сервісі "Стан обробки документів" ввести номер своєї реєстраційної картки. Важливо розуміти, що на обробку документів у фахівців йде до 10 робочих днів.

Як повідомляли Українські Новини, 3 січня почалася реєстрація для участі в пробному ЗНО.

Тим часом, Верховна Рада з 2030 скасувала можливість абітурієнтам здавати ЗНО мовою національних меншин, зобов'язавши їх проходити тестування тільки українською мовою.