Абитуриенты будут сдавать ВНО только на украинском с 2030

Верховная Рада с 2030 года отменила возможность абитуриентам сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) на языке национальных меньшинств, обязав их проходить тестирование только на украинском языке, кроме ВНО по иностранным языкам, после принятия закона об украинском языке, который уже подписал Президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.

Указано, что языком ВНО по результатам получения полного среднего образования и вступительных экзаменов является государственный язык, кроме внешнего независимого оценивания по иностранным языкам.

Данная норма вступит в силу с 2030 года.

В этом году 12-летнюю школу окончат дети, которые пошли в 1-й класс в 2018 году.

Согласно закону "Об образовании", до 2020 года они смогут обучаться на родном языке с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском, а с 2020 обучение будет на государственном языке параллельно с возможностью создания специальных классов или групп для обучения на языках нацменьшинств.

При этом Кабинет Министров планировал продлить переходной период до 2023 года.

Как сообщали Українськi Новини, определили даты регистрации и тестирования по предметам ВНО-2019.

Также иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020.