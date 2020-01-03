Сегодня начинается регистрация на пробное ВНО

Сегодня, 3 января, начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Зарегистрироваться можно до 24 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, будут иметь возможность:

ознакомиться со стандартизированными тестами, соответствующие требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень знаний.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования определен региональными центрами оценивания качества образования.

Отмечается, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будет засчитан как оценки государственной итоговой аттестации и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

Как сообщали Українські Новини,выпускники профессионально-технических учреждений и колледжей с 2019 года, кроме украинского языка, будут проходить итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по математике и истории Украины (на выбор).

Тем временем, иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020.