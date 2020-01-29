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29 січня 2020, середа, 22:50 6
Суспільство 2020-01-29T23:01:59+02:00
Українські Новини
Рівень вакцинації від грипу серед українців стрімко зростає

Рівень вакцинації від грипу серед українців стрімко зростає

Анна Рудык
Грип, вакцинація від грипу, Вакцинація, захворюваність на грип
Шприц. Фото: pixabay
Шприц. Фото: pixabay

В той час, як в Україні зафіксовано перевищення епідпорогу захворюваності на грип, стало відомо, що за чотири тижні 2020 року щеплено вже більше людей, ніж за весь попередній епідеміологічний сезон. Про це на брифінгу заявила Оксана Кошалко, лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я, передає Громадське.

Так, Кошалко повідомила, що в минулому сезоні вакцинувалися 161 тисяча осіб, а в цьому, станом на четвертий тиждень 2020 року, вже близько 220 тисяч.

"Це дещо ще пов'язано з тим, що цього року до нас завезли більше вакцин дещо, ніж у минулому році. Це є одним з досягнень центру (громадського здоров'я), тому що ми проводимо комунікаційні заходи з виробниками вакцин - круглі столи, на яких ми обговорюємо можливість більшої постачання вакцин", - сказала Кошалко.

Також, за її словами, у минулому епідсезоні від грипу померло близько 60 чоловік, в цьому летальних випадків поки 13.

"Але незважаючи на те, що в цьому сезоні переважає циркуляція вірусів А/H1 - це досить тяжкий вірус грипу, він викликає ускладнення і у дорослого населення, і у дітей, взагалі діти мають великий ризик отримати захворювання. Тому, на жаль, я думаю, у нас надалі будуть реєструватися (летальні) випадки. Сподіваємося, що їх буде не так багато", - розповіла лікар.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні школи масово закривають на карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

Також у Запорізькій області жінка померла від грипу.

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