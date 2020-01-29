В Украине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

В то время, как количество заразившихся коронавирусом в мире стремительно растет, в Украине зафиксировано незначительное превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, от которых уже скончались 13 человек. Об этом на брифинге заявила Оксана Кошалко, врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья, передает Громадське.

Так, Кошалко заявила, что по Украине эпидпорог превышен на 1,4%. Только в трех регионах - в Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях - средний эпидемиологический уровень активности, в остальных - или низкий, или вообще эпидемиологический порог не превышен.

"Это свидетельствует о том, что эпидемиологическая активность у нас низкая, и ситуация не является угрожающей", - сказала врач.

По словам Кошалко, вирус гриппа циркулирует почти на всей территории страны, лабораторно подтверждены 13 случаев смерти людей - среди умерших один ребенок до 4 лет.

В общем гриппом и ОРВИ с начала сезона переболели 2,5 миллиона человек.

"Случаи были зарегистрированы среди лиц, имеющих хронические заболевания, что является осложняющим фактором при течении заболевания. И также они все не были вакцинированы", - резюмировала она.

Как сообщали Українські Новини, в США разработали сервис, который отслеживает распространение коронавируса.

Тем временем в Украине школы массово закрывают на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.