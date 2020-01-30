Аваков за грудень отримав надбавок та премій у шість разів більше окладу

Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, звільнення якого допускають в Раді в разі провалу справи Шеремета, за грудень становила 86 тис. гривень, його заступників - від 73 тис. до 84 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 87 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Заробітна плата, нарахована Авакову в грудні, становила 85 865 гривень, у тому числі посадовий оклад – 13 714 гривень, надбавка за вислугу років – 4 823 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 13 714 гривень, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю, - 2 743 гривні, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць – 2 743 гривні, відпускні – 2 374 гривні, витрати – 8 092 гривні, індексація - 652 гривні.

Крім цього, міністру за грудень виплачена премія в сумі 37 010 гривень.

Матеріальна допомога в грудні не нараховувалася.

Фактична сума, отримана Аваковим після утримання податків і зборів, становила 76 339 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становила 84 098 гривень, заступників Тетяни Ковальчук – 76 711 гривень, Катерини Павличенко – 73 332 гривні, Сергія Гончарова – 77 293 гривні, Антона Геращенка – 59 808 гривень, Олександра Гогілашвілі – 74 861 гривня, держсекретаря Олексія Тахтая – 87 077 гривень.

Документ про зарплату Авакова. Сторінка 1

Документ про зарплати МВС. Сторінка 2

Документ про зарплати МВС. Сторінка 3

Документ про зарплати МВС. Сторінка 4

Також Українські Новини писали, хто з міністрів отримав більше всіх в грудні.

Раніше МВС продовжило терміни розгляду запиту про зарплату Авакова за грудень.