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30 січня 2020, четвер, 06:55 17
Суспільство 2020-01-30T08:45:30+02:00
Українські Новини
За рік в Україні в більш ніж 2000 водоймах вимерли всі живі ресурси

За рік в Україні в більш ніж 2000 водоймах вимерли всі живі ресурси

Елена Новикова
забруднення річок, Забруднення води, Маловоддя, Екологія, Вимирання риби
Р. Дніпро
Р. Дніпро

В той час, як температура світового океану зростає з рекордною швидкістю, В Україні в 2019 році в багатьох водоймах загинули майже всі водні живі ресурси. Причинами цього стають маловоддя, різні скиди забруднених вод і зими без снігу. Про це повідомляє пресслужба Національної Екологічної Ради України.

В Україні за останні чотири роки спостерігається катастрофічне маловоддя. Водойми наповнюються максимум на 70% від норми. Це призводить до зміни їх гідрологічного циклу. А також сприяє інтенсивному забрудненню. Дозволені скиди забруднених (вторинних, очищених і слабо очищених) вод розраховуються виходячи з наповнюваності водойми на 100%. Тому умовно «неповні» водойми забруднюються ними сьогодні понад міру.

В 2019 році у вітчизняні водойми було скинуто понад 2 млрд кубометрів різних стоків. З них 1/3 це неочищені скиди.

В результаті цього в 2019 році загинули всі або майже всі водні живі ресурси 2140 водоймах. Тільки в останні місяці відбулися резонансні отруєння в Херсонській, Сумській, Полтавській, Житомирській області. Під час них загинули не тільки риби, але і жаби, черепахи, бобри, качки і ін

Також однією з причин загибелі водних мешканців називають безсніжні зими.

"Все в природі взаємопов'язане. Безсніжна зима внесе свої корективи в природі. Мало того, що це може призвести до скорочення врожаю, але і так само буде завдано удар по всьому харчовому ланцюжку. Весняні розливи сприяли розмноженню комарів та інших комах. Немає розливів... немає комах, які є кормом для багатьох птахів і водних мешканців. Що призведе до проблем їх харчування", — говорить голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков.

Як повідомляли Українські Новини, кількість сміття в Чорному морі майже в два рази більше, ніж у Середземному.

Також у серпні 2019 року в Кривому Розі зафіксували масовий мор риби та раків.

 

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