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17 августа 2019, суббота, 08:28 62
Происшествия 2019-08-17T08:28:40+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге зафиксировали массовый мор рыбы и раков

В Кривом Роге зафиксировали массовый мор рыбы и раков

Мор рыбы и раков в Кривом Роге. Фото: 0564.ua
Мор рыбы и раков в Кривом Роге. Фото: 0564.ua

Массовый мор рыбы и раков зафиксирован в реках Ингулец и Саксагань в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета, передают Українські Новини.

"По результатам лабораторных исследований проб воды в реках Саксагань и Ингулец, проведенных в июле месяце, фиксируются превышения нормативных показателей по хлоридам, сульфатам, химическому потреблению кислорода и микробиологическим показателям. В некоторых пробах воды зафиксировано снижение уровня растворенного кислорода. С конца июля и в начале августа наблюдается "цветение" воды на поверхностях водоемов. Это природное явление, проявляющееся в изменении окраски воды вследствие массового размножения микроскопических водорослей в жаркие летние дни и вызывает изменение цвета воды, неприятный запах, создает дефицит кислорода, вследствие чего рыба страдает от недостатка кислорода", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на 14 августа содержание растворимого кислорода в воде реки Ингулец - 5,3 мг/дм куб., что соответствует нормативным значениям.

Мор рыбы и раков в Кривом Роге. Фото: 0564.uaМор рыбы и раков в Кривом Роге. Фото: 0564.ua

Как сообщали Українські Новини, в Одессе почернела вода на самом большом пляже.

Также возле Одессы на берег Черного моря выбросило десятки крабов-водолюбов.

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