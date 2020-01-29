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29 січня 2020, середа, 16:57 23
Судова влада 2020-01-29T18:30:03+02:00
Українські Новини
Телеведучого Пояркова, який погрожував вбити Зеленського, відпустили під особисте зобов'язання

Телеведучого Пояркова, який погрожував вбити Зеленського, відпустили під особисте зобов'язання

Таня Войтюк
Сергій Поярков, Володимир Зеленський, Порошенко Петро, Поярков, погрози
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим

У середу, 29 січня, районний суд Києва відпустив Сергія Пояркова, який до цього грубо ображав на відео Володимира Зеленського. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомляє Еспресо.TV.

Телеведучого і художника Сергія Пояркова відпустили із залу Шевченківського районного суду міста Києва під особисте зобов'язання.

У вівторок, 28 січня, стало відомо, що СБУ підозрює ведучого і художника Сергія Пояркова в "погрозі вбивства" Президенту Володимиру Зеленському.

Пояркова, якого підозрюють у частині 1 статті 346 Кримінального Кодексу України, допитали в СБУ. Частина 1 статті 346 КК передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі за погрозу вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю, знищення або пошкодження майна, а також викрадення або позбавленням волі стосовно Президента України.

Нагадаємо, що на телеканалі, який пов'язують з Петром Порошенком, художник веде авторську програму "Поярков news". У її випуску від 27 грудня шоумен назвав Зеленського "маленьким зеленим чмом" та іншими невтішними епітетами. Пройшовся він і по сім'ї Президента, назвавши його батька "тупим".

Як повідомляли Українські Новини, за півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%.

Нагадаємо, політики і соцмережі обурилися, що Зеленський звинуватив СРСР у розв'язуванні Другої світової війни і Голокост.

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