Телеведучого Пояркова, який погрожував вбити Зеленського, відпустили під особисте зобов'язання

Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим

Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим

У середу, 29 січня, районний суд Києва відпустив Сергія Пояркова, який до цього грубо ображав на відео Володимира Зеленського. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомляє Еспресо.TV.

Телеведучого і художника Сергія Пояркова відпустили із залу Шевченківського районного суду міста Києва під особисте зобов'язання.

У вівторок, 28 січня, стало відомо, що СБУ підозрює ведучого і художника Сергія Пояркова в "погрозі вбивства" Президенту Володимиру Зеленському.

Пояркова, якого підозрюють у частині 1 статті 346 Кримінального Кодексу України, допитали в СБУ. Частина 1 статті 346 КК передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі за погрозу вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю, знищення або пошкодження майна, а також викрадення або позбавленням волі стосовно Президента України.

Нагадаємо, що на телеканалі, який пов'язують з Петром Порошенком, художник веде авторську програму "Поярков news". У її випуску від 27 грудня шоумен назвав Зеленського "маленьким зеленим чмом" та іншими невтішними епітетами. Пройшовся він і по сім'ї Президента, назвавши його батька "тупим".

Як повідомляли Українські Новини, за півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%.

Нагадаємо, політики і соцмережі обурилися, що Зеленський звинуватив СРСР у розв'язуванні Другої світової війни і Голокост.