Поярков пообещал выпороть Зеленского и его команду на конюшне розгами в прямом эфире "Прямого"

Телеведущий "Прямого" канала, который связывают с Петром Порошенко, пообещал выпороть Зеленского и его команду на конюшне розгами. Об этом Сергей Поярков заявил в прямом эфире своей программы "Поярков News" 27 декабря, передает "Страна".

"...я утверждаю, что в сравнении с великим патриотом и воином, американским президентом, которого уважает весь мир Джорджем Бушем, мы выбрали невоспитанное зеленое чмо. И нам с вами его воспитывать", заявил Поярков.

"Потому что оно, если бы я не вспомнил, оно бы так и не знало, как себе ведет Джордж Майкл и Эминем. Потому ему нужно относиться к Федине и Зверобой так, как Буш относится к своим певцам. И мы его заставим, если какой-то козел не хочет для нас этого делать, то мы его нагнем и заставим, как в том клипе Эминема", призвал Поярков.

"Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду - там все написано! Вы - моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!", закончил телеведущий.

Судя по всему, речь идет не об угрозах Джорджу Бушу, а наоборот - об антивоенном клипе Эминема, выпущенном накануне предвыборной кампании в США.

В 2004-м году популярный рэп-исполнитель Эминем опубликовал анимированный видеоклип Mosh, который посвятил войне и бомбардировкам Ирака в исполнении действующего на тот момент президента США Джорджа Буша, который как раз собирался идти на второй срок.

Эминем требовал вернуть американские войска обратно, а затем вручить Бушу АК-47 и отправить его самого участвовать в войне и впечатлить таким образом папу, который также был президентом США.

"Хватит платить кровью за нефть, у нас есть собственные сражения на собственной земле", требовал Эминем.

Видеоклип заканчивался сценой прорыва полицейского заграждения и штурма избирательного участка, на котором предлагалось голосовать против Буша (в ноября 2004 года предстояли выборы). После выборов концовку клипа пересняли - теперь в ней штурмовали американский Капитолий во время выступления там Джорджа Буша. Вице-президент Дик Чейни во время штурма падал с сердечным приступом.